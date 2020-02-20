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О повышении качества гостиничных услуг говорили в Туркестане

20 Февраля 2020 16:38
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О повышении качества гостиничных услуг говорили в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Гостиницы - неотъемлемая часть индустрии туризма. На совещании предпринимателей с участием заместителя акима Туркестанской области Меиржана Мырзалиева данный рынок и качество оказываемых услуг подверглись критике. На встрече обсуждалось качество обслуживания туристов в соответствии с международными стандартами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

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В мероприятии, организованном сотрудниками Туристско-информационного центра «Turkistan Tourism Center», приняли участие основатели курортов и отелей региона, представители региональной Палаты предпринимателей и руководители районных и городских отделов акиматов.

В древнем городе насчитывается около 40 отелей. Цены здесь варьируются от 15 до 45 тыс. тенге в сутки за номер. Ожидается, что в преддверии Наурыза традиционно тысячи гостей прибудут в Туркестан. В ходе заседания были подвергнуты критике состояние и качество обслуживания в гостиничной сфере.

Гостиничный бизнес, который вносит значительный вклад в развитие экономики, должен быть конкурентоспособным. Однако двух- и трехзвездочные гостиницы нуждаются в улучшении культурных услуг, питания, личной безопасности и здоровья отдыхающих, считают специалисты. Для этого в данную сферу будут вовлечены молодые люди, а требования значительно усилены.

«В настоящее время государство оказывает полную поддержку развитию гостиничного бизнеса. Выдается льготное кредитование в рамках двух микрофинансовые организации и Программы «экономика простых вещей». Как известно, в июле текущего года будет сдан в эксплуатацию новый отель «Rixos». Открытие комплекса с брендом мирового класса должен отражать современный уровень развития гостиничного бизнеса в городе для путешественников. Необходимо быть конкурентоспособным», - сказал заместитель акима Туркестанской области Меиржан Мырзалиев.

На встрече предприниматели из районов региона поделились актуальными вопросами в сфере гостичного бизнеса. В частности, обсуждались вопросы получения кредитов от банков второго уровня, развития курортного сервиса и регулирования услуг по доставке гостей на туристические объекты.

В целях увеличения количества туристов, создания комфортных условий, инфраструктуры гостиниц и отелей в регионе, будет изучена ситуация в районах. В настоящее время в области функционируют 168 отелей, 51 санаторий и 60 домов отдыха.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Туризм,
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