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    17:55, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    О повторных случаях заражения COVID-19 рассказал главсанврач Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала года 17 человек повторно заболели коронавирусом. Об этом на онлайн-брифинге в РСК сообщил главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году у нас за весь год было четыре повторных случая, а с начала этого года у нас зарегистрировано 17 случаев. Когда мы вбиваем в базу второй случай, выясняется, что база не принимает, потому что он условно в июле переболел уже. Вот таким образом мы выявляем, что он переболел, и это уже повторные случаи. Дальнейшая задача очень сложная, потому что нужно определить, это повторное заражение либо это затянувшееся вирусоносительство», - сказал Бекшин.

    Он отметил, что через 6-7 месяцев антитела по коронавирусу у переболевших не остаются, поэтому нужно прививаться вакциной.

    Ранее Бекшин дал прогноз на апрель по коронавирусу и объяснил , почему в городе разрешили открыть ТРЦ, рынки и другие объекты, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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