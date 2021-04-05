О повторных случаях заражения COVID-19 рассказал главсанврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала года 17 человек повторно заболели коронавирусом. Об этом на онлайн-брифинге в РСК сообщил главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году у нас за весь год было четыре повторных случая, а с начала этого года у нас зарегистрировано 17 случаев. Когда мы вбиваем в базу второй случай, выясняется, что база не принимает, потому что он условно в июле переболел уже. Вот таким образом мы выявляем, что он переболел, и это уже повторные случаи. Дальнейшая задача очень сложная, потому что нужно определить, это повторное заражение либо это затянувшееся вирусоносительство», - сказал Бекшин.

Он отметил, что через 6-7 месяцев антитела по коронавирусу у переболевших не остаются, поэтому нужно прививаться вакциной.

Ранее Бекшин дал прогноз на апрель по коронавирусу и объяснил , почему в городе разрешили открыть ТРЦ, рынки и другие объекты, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом.