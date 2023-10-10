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    18:29, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    О потерях Палестины и Израиля на данный момент

    палестино-израильский конфликт
    Фото: Midjourney

    Опубликованы последние данные о потерях в палестино-израильской войне по состоянию на 14:00 по местному времени на основании данных министерства здравоохранения Палестины, Палестинского общества Красного Полумесяца и Медицинской службы Израиля, передает агентство Kazinform со ссылкой на Al Jazeera.

    В секторе Газа убиты не менее 510 человек, раненых - не менее 2750 человек.
    Что касается Израиля, то там убиты не менее 800 человек, а количество раненых составляет не менее 2243 человек.

    Напомним, на фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля.

    Официальный представитель израильской армии заявил в понедельник утром, что Израиль контролирует все населенные пункты, и в настоящее время боевых действий на территории Израиля не ведется. При этом он допустил, что на территории Израиля все еще находятся боевики ХАМАС.

    Недавно стало известно о том, что ХАМАС выпустил ракету по аэропорту в Тель-Авиве.Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о полной блокаде Газы, там нет электричества, еды и топлива.

    Теги:
    Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Мировые новости Израиль Конфликт
    Татьяна Кудренок
    Автор
    Татьяна Кудренок
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