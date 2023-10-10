О потерях Палестины и Израиля на данный момент

Опубликованы последние данные о потерях в палестино-израильской войне по состоянию на 14:00 по местному времени на основании данных министерства здравоохранения Палестины, Палестинского общества Красного Полумесяца и Медицинской службы Израиля, передает агентство Kazinform со ссылкой на Al Jazeera.

В секторе Газа убиты не менее 510 человек, раненых - не менее 2750 человек.

Что касается Израиля, то там убиты не менее 800 человек, а количество раненых составляет не менее 2243 человек.

Напомним, на фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля.

Официальный представитель израильской армии заявил в понедельник утром, что Израиль контролирует все населенные пункты, и в настоящее время боевых действий на территории Израиля не ведется. При этом он допустил, что на территории Израиля все еще находятся боевики ХАМАС.

Недавно стало известно о том, что ХАМАС выпустил ракету по аэропорту в Тель-Авиве.Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о полной блокаде Газы, там нет электричества, еды и топлива.