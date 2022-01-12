О пострадавших и сгоревших во время беспорядков АЗС рассказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сколько автозаправочных станций пострадали и сожжены в результате массовых беспорядков в Алматы, рассказали в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что сгорело полностью два объеката (РП-Алатауский район, Рыскулова-Школьная, ПетролАзия-Ауэзовский район, Райымбека-Саина), сильно пострадали 15, частично пострадали 57.

По сетям:

- «Синойл» 22, все работают (частично пострадало - 14, восстановили деятельность, работают);

- «Гелиос» 47, работают - 31, частично пострадало - 9 (запустят в течение двух недель), сильно – 7 (запустят в течение 40 дней);

- «ПетролАзия» 30, работают - 22, частично пострадало - 7 (запустят в течение двух недель), сильно – 1 (сгорел, запустят в течение 90 дней);

- «ГазПромНефть» 27, работают - 17, частично пострадало - 8 (запустят в течение двух недель), сильно - 2 (запустят в течении 60 дней);

- «КМГ» 27, работают - 20, частично пострадало - 7 (запустят в течение двух недель);

- «Роял Петрол» 34, работает - 15, частично пострадало 18 (запустят в течение двух недель), сильно - 1 (сгорел, запустят в течение 90 дней);

- частные несетевые АЗС - 33.

Ранее сообщалось, что в городе открыто 127 из 220 АЗС. С 13 января планируется открыть дополнительно 33 несетевых частных АЗС (15%). Пострадало 74 объекта АЗС, из них 14 восстановлены и работают.



