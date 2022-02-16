О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Врач общей практики Городской поликлиники № 36 Алматы Рауан Нуркенов корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал о последствиях омикрон-штамма коронавируса и насколько эффективны маски.

- Рауан Ертайұлы, расскажите, пожалуйста, о последствиях штамма коронавируса «омикрон»?

- «Омикрон» так же, как и предыдущие штаммы коронавируса, может вызывать тяжелые последствия как хронических заболеваний, так и острую вирусную пневмонию, как в случаях со штаммом «дельта» и другими.

- Действительно «омикрон» протекает легче, чем штамм «дельта»?

- Основная разница течения «омикрона» в том, что он в большинстве случаев протекает как типичное ОРВИ и грипп. Штамм «дельта» же, в свою очередь, протекает с ярко выраженным интоксикационным синдромом без катаральных симптомов. То есть, непомерная слабость, боль в мышцах и суставах, головная боль могла протекать без заложенности носа, покраснения носогубного треугольника, кашля и боли при глотании. А в случае с «омикроном» зачастую вышеуказанная клиника присутствует.

- Через какое время после заражения «омикроном» у человека появляются симптомы болезни?

- Как нам известно, инкубационный период нового штамма составляет в среднем два дня, в то время как «дельта» штамм имел инкубационный период от 5 до 14 дней, что соответственно усложняло эпидемиологическое состояние.

- Как протекает болезнь, вызванная «омикроном», у непривитых?

- Так, как прививки от коронавируса имеют профилактический характер, вакцинированное население переносит «омикрон» куда легче, чем то же население, которое не вакцинировалось. Объясняется это тем, что иммунная система вакцинированных уже «знакома» с основными антигенами вируса и выработались антитела, за счет которых организм справляется с поступившим вирусом легче, не вызывая тяжелые последствия коронавируса.

- Защищают ли от этого штамма коронавируса маски?

- Конечно, при правильном использовании медицинских одноразовых масок, поступление вируса в организм через верхние дыхательные пути значительно усложняется. Даже при контакте с предполагаемыми инфицированными, количество вируса может быть настолько мало, что организм справится с заболеванием либо бессимптомно, либо в так называемой легкой форме. Одноразовые медицинские маски должны меняться каждые три часа, а использованные же маски должны быть выброшены в специальные ящики, которые в последующем должны быть утилизированы. Что касается общественных мест, население должно понимать о важности личной гигиены и личного пространства. Тем самым пользуясь антисептиками, меняя в нужное время одноразовые маски, можно уменьшить риск заболевания.

- Спасибо!