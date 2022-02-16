+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач

16 Февраля 2022 22:15
Поделиться:
О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Врач общей практики Городской поликлиники № 36 Алматы Рауан Нуркенов корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал о последствиях омикрон-штамма коронавируса и насколько эффективны маски.

Новости по теме
Международная выставка PRO DESIGN+ представлена в карагандинском музее
48 школ построят в Атырауской области до 2025 года Безосновательно: Физраствор и лидокаин идентичны по составу вакцинам против COVID-19 Столичные волонтеры продолжают акцию по уборке снега во дворах одиноких пенсионеров

- Рауан Ертайұлы, расскажите, пожалуйста, о последствиях штамма коронавируса «омикрон»?

- «Омикрон» так же, как и предыдущие штаммы коронавируса, может вызывать тяжелые последствия как хронических заболеваний, так и острую вирусную пневмонию, как в случаях со штаммом «дельта» и другими.

- Действительно «омикрон» протекает легче, чем штамм «дельта»?

- Основная разница течения «омикрона» в том, что он в большинстве случаев протекает как типичное ОРВИ и грипп. Штамм «дельта» же, в свою очередь, протекает с ярко выраженным интоксикационным синдромом без катаральных симптомов. То есть, непомерная слабость, боль в мышцах и суставах, головная боль могла протекать без заложенности носа, покраснения носогубного треугольника, кашля и боли при глотании. А в случае с «омикроном» зачастую вышеуказанная клиника присутствует.

- Через какое время после заражения «омикроном» у человека появляются симптомы болезни?

- Как нам известно, инкубационный период нового штамма составляет в среднем два дня, в то время как «дельта» штамм имел инкубационный период от 5 до 14 дней, что соответственно усложняло эпидемиологическое состояние.

- Как протекает болезнь, вызванная «омикроном», у непривитых?

- Так, как прививки от коронавируса имеют профилактический характер, вакцинированное население переносит «омикрон» куда легче, чем то же население, которое не вакцинировалось. Объясняется это тем, что иммунная система вакцинированных уже «знакома» с основными антигенами вируса и выработались антитела, за счет которых организм справляется с поступившим вирусом легче, не вызывая тяжелые последствия коронавируса.

- Защищают ли от этого штамма коронавируса маски?

- Конечно, при правильном использовании медицинских одноразовых масок, поступление вируса в организм через верхние дыхательные пути значительно усложняется. Даже при контакте с предполагаемыми инфицированными, количество вируса может быть настолько мало, что организм справится с заболеванием либо бессимптомно, либо в так называемой легкой форме. Одноразовые медицинские маски должны меняться каждые три часа, а использованные же маски должны быть выброшены в специальные ящики, которые в последующем должны быть утилизированы. Что касается общественных мест, население должно понимать о важности личной гигиены и личного пространства. Тем самым пользуясь антисептиками, меняя в нужное время одноразовые маски, можно уменьшить риск заболевания.

- Спасибо!


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение   #Регионы   #Общество   #Омикрон  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Международная выставка PRO DESIGN+ представлена в карагандинском музее
48 школ построят в Атырауской области до 2025 года
Безосновательно: Физраствор и лидокаин идентичны по составу вакцинам против COVID-19
Столичные волонтеры продолжают акцию по уборке снега во дворах одиноких пенсионеров
Популярное
1 Назначен новый заместитель акима Алматы
2 Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
3 Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
4 Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны
5 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана 16 февраля
6 Кто содержится под арестом после январских событий, рассказали в МВД РК
Читайте также
На Тенгизе последний пациент с COVID-19 покинул стационар
48 школ построят в Атырауской области до 2025 года
Назначен новый заместитель акима Алматы
Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана 16 февраля
Кто содержится под арестом после январских событий, рассказали в МВД РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Жанар Смаилова
Жанар Смаилова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив