О помощи особенным детям, жизни в ауле и изучении казахского языка – история жителя Нидерландов

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Почти десять лет эрготерапевт из Нидерландов Натан Висер помогал детям с особыми потребностями в Казахстане. Знакомство дипломированного специалиста со страной началось с села Коктал Панфиловского района Алматинской области. Казинформ поговорил с Натаном о его работе, жизни и знакомстве с нашей культурой.

О знакомстве со страной

Натан Висер впервые приехал в Алматы пятнадцать лет назад и, будучи очарованным великолепной природой и гостеприимством казахстанцев, через год переехал жить в Казахстане.

«Завершая обучение по специальности «эрготерапия», впервые посетил Казахстан. В течение этого июльского месяца 2005 года я был тронут отсутствием надлежащей терапии, знаний, лечения и приспособлений для детей с особыми потребностями», - начинает свой рассказ Натан Висер.

Эрготерапевт помогает людям, которые из-за болезни или травмы потеряли способность координировать свои движения, восстановить двигательную активность.

«Поскольку мне довелось говорить со многими людьми, как местными, так и иностранцами, я понял, что, если я хочу чего-то достичь, в первую очередь, важно выучить казахский язык», - отмечает он.

Чтобы выучить казахский язык Натан Висер, который, помимо своего родного нидерландского, разговаривает на английском, французском и русском языках, переехал в село Коктал Панфиловского района Алматинской области.

«Организация, с которой я работал в те годы, действовала в Панфиловской области, а мои коллеги в то время жили в селе Коктал, и я вместе с ними. Они и нашли мне местную семью, у которых я поселился», - поделился собеседник Казинформа.

«Эти отношения со временем укрепились и развились настолько, что в какой-то момент я стал сыном и братом для моей казахской семьи. Я все еще благодарен за возможности, которые эта семья мне предоставила», - добавил он.

Параллельно с работой Натан Висер изучил казахский язык и познакомился с казахской культурой и традициями.

О своих привычках

После длительного пребывания в Казахстане у Натана появились некоторые привычки, которые присущи нашим соотечественникам.

Теперь он снимает обувь перед входом в жилые помещения, чего обычно не делают европейцы.

«Я всегда ставлю более одного печенья на стол. В нашей культуре, если вас пригласят на чай, вы получите одну чашку кофе, чая или сока. Также хозяин предложит вам один кусок пирога или печенье. Вы должны взять только один кусочек, и после этого все будет убрано в шкаф до того момента, пока вы не попросите снова», - рассказывает он.

«Но, если у меня гости, то я выкладываю на стол кучу печенья, орехов и другие угощения. И продолжаю спрашивать и побуждать гостей есть больше. Это иногда приводит к замешательству моих друзей в Нидерландах, которые не понимают мое поведение», - поделился Натан своим пониманием казахских кочевых традиций гостеприимства.





Работа и наследие

«После моих первых лет в ауле я переехал работать с проектом в столицу. Благодаря тому, что большинство там говорили по-русски, я также достиг приемлемого уровня общения на русском языке», - говорит Натан Висер.

«По мере роста экономики росли и желания родителей детей с особыми потребностями. Все больше и больше людей спрашивали меня, могу ли я предоставить им высококачественные устройства. Это привело к запуску первой и единственной практики эрготерапии в Казахстане», - рассказал Натан.

Так в 2013 году в Нур-Султане появился центр для детей с особыми потребностями «Арман», где Натан Висер вместе с коллегами помогал обрести детям полноценную, полную событий и радостей жизнь.

«Лечение, выполнение упражнений с детьми, достижение целей реалибитации стали первым направлением работы. Вторая часть заключалась в импортировании опорных ходунков из-за границы и предоставлении детям из Казахстана вертикализаторов, а также специальных стульев и устройств для сидения», - отмечает иностранец.

Вертикализатор помогает людям с нарушениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата принимать вертикальное положение для профилактики негативных последствий от длительного пребывания сидя или лежа.

«Третья часть работы заключалась в проведении курсов в нескольких крупных городах Казахстана. Все эти мероприятия были направлены на расширение возможностей детей с особыми потребностями и улучшение качества их жизни», - объяснил Натан.

К сожалению, в августе 2016 года центр «Арман» был вынужден закрыться из-за финансовых сложностей.

«Я смог заставить ходить много детей. Это всегда будет моим маленьким наследием, и я горжусь им», - говорит о своем наследии собеседник, добавляя, что «продолжает желать, надеяться и мечтать о том, что однажды все дети в Казахстане станут мобильными».

Теперь Натан помогает детям с особыми потребностями в Нидерландах, где условия для подобной категории людей лучше, чем у нас.

«В Нидерландах я предоставляю людям с особыми потребностями мобильные устройства. Они варьируются от инвалидных колясок, специальных колясок для детей до велосипедов и электронных инвалидных колясок», - рассказывает Н. Висер.

«Они могут быть адаптированы для опций управления ртом, языком, головой или ногами, а также оборудованы дыхательными аппаратами и многими другими вещами, такими как специальные устройства связи. Все это – особые и высокотехнологичные разработки», - добавляет он.





Берик, Аяна и Сауле

Работа в Казахстане позволила ему познакомиться поближе с будущей супругой, которая также, как и он, является эрготерапевтом. Эвелин – супруга Натана впервые приехала в Казахстан в 2009 году.

«Первый визит ей очень понравился, и она решила вернуться на длительный срок. Когда она вернулась, мы встретились снова и, наконец, я влюбился», - поделился подробностями своей жизни иностранец.

Натан и Эвелин сначала отметили свою свадьбу в Казахстане для друзей по всем казахским обычаям, а затем молодожены вернулись в Нидерланды, где оформили брак официально.

Еще один интересный факт о нашем герое состоит в том, что своих троих детей он назвал казахскими именами – Берик, Аяна и Сауле.

«Наш сын во время беременности показал, что он действительно сильный, как краеугольный камень. Поскольку мы хотели назвать его именем, которое звучало бы хорошо как в Нидерландах, так и в Казахстане, мы назвали его Бериком. Эрик и Беренд – обычные имена для Нидерландов, поэтому казахский Берик очень понятен нашим родственникам», - рассказал Натан.

«Аяна стала откровением и отличной новостью для нас, поэтому Аяна – хорошая новость – была логичным выбором. Наконец, Сауле – это наше сияние», - поделился иностранец.

За десять лет жизни в Казахстане Натан помог около тысяче детей с особыми потребностями. Вместе с Эвелиной они по сей день следят за их судьбой и радуются их достижениям. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» он не исключил, что вновь может вернуться в нашу страну, которую Натан называет своей Родиной.



