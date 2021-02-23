О похолодании предупредили жителей южных регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В нескольких областях республики объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 24, 25 февраля в Алматинской области ожидаются осадки, местами сильные осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. 25 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха от 3-8 тепла, местами 0-5 мороза до 10-15, местами 18- 23 мороза.

24, 25 февраля в Жамбылской области ожидаются местами сильные осадки (дождь, снег). 23-25 февраля местами туман, гололед, 25 февраля - низовая метель. Днем 23, сутки 24, ночью и утром 25 февраля ожидается ветер юго-западный местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более. Ночью 25 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха до 10-15, местами 18-23 мороза.

23, 24, 25 февраля в Туркестанской области ожидаются местами сильные осадки (дождь, снег). 23-25 февраля местами туман, гололед, 24 февраля местами метель. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, 24 февраля на горных перевалах 30 м/с и более. 24 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха до 2 мороза-3 тепла, местами 5-10 мороза, в северных районах - 13 мороза.

23 февраля в Кызылординской области местами ожидаются гололед, метель. Ветер южный с переходом на западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23-28 м/с. 24 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха до 15-20, местами 23 мороза.



