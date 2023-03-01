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О погоде в период посевной рассказали синоптики СКО

1 Марта 2023, 15:00
О погоде в период посевной рассказали синоптики СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские синоптики дали аграриям сезонный прогноз на ближайшие три месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Темпы подготовки к весенне-полевым работам обсуждали на заседании акимата. Директор филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимова проинформировала о погоде на этот период.

«В этом году переход через 0 градусов в сторону положительных температур ожидается в конце третьей декады марта, что раньше среднемноголетних и прошлогодних значений на 5-7 дней. В марте климатические характеристики и циркуляционные особенности близки климатическим нормам. В марте с частой сменой воздушных масс будет наблюдаться неустойчивая погода с частыми перепадами температуры воздуха», - сообщила К.Мергалимова.

Согласно сезонному прогнозу погоды, в апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус. При этом норма составляет 4-6 тепла. Количество осадков прогнозируется около нормы. Повышенный температурный фон может неблагоприятно сказаться на влагонакоплении. Возможно интенсивное испарение осадков и влаги из верхнего слоя почвы.

В активный период посевной, в мае, температура воздуха будет близка к климатическим нормам – 13-14 тепла.

«В течение месяца территория области будет находиться под влиянием циклонов и атмосферных фронтов. Ожидается неустойчивая погода с перепадами температуры воздуха и порывистым ветром. Теплые, порой по-летнему жаркие, дни будут сменяться возвратами холодов с ночными заморозками до 2-4 градусов. В мае осуществляется переход к летним атмосферным процессам. И в периоды выноса теплых воздушных масс из районов Ирана в третьей декаде столбик термометра будет подниматься до 30 градусов. Количество осадков в мае - около нормы, местами меньше нормы», - проинформировала К.Мергалимова.


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