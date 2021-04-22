О погоде на период посевной рассказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском областном филиале РГП «Казгдиромет» составили прогноз погоды на предстоящую посевную кампанию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата директор филиала Кымбат Мергалимова сообщила, что в ближайшие дни погоду будет определять антициклон. Осадков не ожидается. Лишь 26-28-го апреля возможны умеренные. В целом за месяц осадков выпадет меньше нормы. В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от плюс 4-9 до минус 3 градусов, днем - 13-18, местами 23 градуса тепла. В конце месяца немного похолодает.

«В мае прогнозируется неравномерное нарастание тепла. Возвраты холода после продолжительной теплой погоды. Средняя температура 12-13 градусов тепла, около нормы. В первой и второй декадах треть области будет находиться под влиянием циклонов и атмосферных фронтов с перепадами температуры воздуха, порывистыми ветрами и осадками. Ночью ожидается от 0-5 до 10-15 градусов тепла, днем - от 5-10 до 18-23 градусов выше нуля. В третьей декады с выносом тепла из районов Ирана прогнозируется теплая погода с высоким температурным фоном до 20-25, местами 30 градусов тепла. Количество осадков в мае ожидается больше нормы», - рассказала К. Мергалимова.

По прогнозам, к началу весенне-полевых работ оптимальные условия по запасам влаги в почве наблюдаются в районе Шал акына, местами в районах М. Жумабаева, Тимирязевском, Жамбылском. Там запасы в пределах 80-108% от наименьшей продуктивной влагоемкости. В остальных - 57-80%. По сумме положительных температур по области отмечается превышение среднемноголетней нормы.

Посевная кампания в регионе должна начаться 12-13 мая.



