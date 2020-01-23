+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -4 °С
USD 377.29 EUR 418.41
RUB 6.09 CNY 54.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О погоде на ближайшие дни рассказали синоптики

23 Января 2020 11:16
Поделиться:
О погоде на ближайшие дни рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В предстоящие трое суток каких-либо заметных изменений в погоде Казахстана не ожидается. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Самая снежная зима: как менялся климат столицы в последние 30 лет
Скорая с роженицей застряла на трассе в Павлодарской области Метели и снегопады продолжатся в Казахстане Снег, метель и гололед – прогноз погоды в Казахстане на 22 января

По информации РГП «Казгидромет», по-прежнему территория республики будет находиться в зоне влияния атмосферных фронтов, связанных с атлантическими циклонами, перемещающимися через северные районы Скандинавии и России. Поэтому в большинстве областей ожидаются снегопады, метели, очень сильный западный ветер, в северных областях порывы ветра могут достигать более 30 м/с, а также туманы и гололёд.

Температура воздуха сохранится выше средней многолетней на 5...8°С, в северных областях на 8…13°С.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив