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О погоде на ближайшие дни рассказали синоптики
23 Января 2020 11:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В предстоящие трое суток каких-либо заметных изменений в погоде Казахстана не ожидается. Об этом передает МИА «Казинформ».
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По информации РГП «Казгидромет», по-прежнему территория республики будет находиться в зоне влияния атмосферных фронтов, связанных с атлантическими циклонами, перемещающимися через северные районы Скандинавии и России. Поэтому в большинстве областей ожидаются снегопады, метели, очень сильный западный ветер, в северных областях порывы ветра могут достигать более 30 м/с, а также туманы и гололёд.
Температура воздуха сохранится выше средней многолетней на 5...8°С, в северных областях на 8…13°С.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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