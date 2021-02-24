О погоде на 24 февраля рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается снег, на севере страны ночью местами сильный снег, на юге, юго-востоке, днем на востоке пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на западе под влиянием отрога антициклона погода - без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель, на юге и на севере порывы 30 м/с и более.

В Жамбылской, Туркестанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с, в горных перевалах 30 м/с и более. В Северо-Казахстанской области местами ожидается метель, усиление ветра ночью 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более, днем 15-20 м/с. В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра ночью 15-20, местами 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с, в Карагандинской области днем порывы 23-28 м/с. В Павлодарской области днем местами ожидается гололед, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с с метелью. В Кызылординской области местами ожидаются гололед, метель, ветер 15-20, местами 23-28 м/с. В Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23 м/с, в Восточной-Казахстанской области с низовой метелью. В Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с с низовой метелью. В Атырауской, Мангыстауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, в Актюбинской области порывы 23 м/с, в Мангыстауской области местами – гололед.