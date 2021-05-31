О погибшем в Чарынском каньоне учителе рассказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 26-летний учитель гимназии № 199 Алматы Мерей Ибрагимов погиб, спасая учениц в Чарынском каньоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении образования города сообщили, что он был педагогом художественных дисциплин. Общий педагогический стаж – пять лет. В школе № 199 молодой человек проработал три года.

«Мерей был очень ответственным педагогом, любимым учителем всех учеников без исключения, мастер своего дела, выпустил не одно поколение выпускников. Особенная, яркая творческая личность, лидер по жизни, целеустремленный, всегда подарит всем свою улыбку, душа компании», - рассказали в управлении.

Со слов очевидцев, в момент трагедии Мерей Ибрагимов помогал детям, отметили в ведомстве.

Напомним, 29 мая произошел грязе-селевой выброс по нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе Алматинской области. В МЧС сообщили, что грязе-селевой выброс случился в связи с резким изменением погодных условий (кратковременный сильный ливневый дождь с градом, продолжительностью около 15 минут).

В результате погибли два человека: ученица и учитель профильных предметов, еще шесть человек пострадали. Об их состоянии ранее рассказали врачи.

На месте происшествия искали еще одну школьницу, она найдена и направлена в больницу.

В управлении образования Алматы прокомментировали несчастный случай в Чарынском каньоне.

Фото:instagram.com/ibragimovmerey