РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:28, 31 Май 2021 | GMT +6

    О погибшем в Чарынском каньоне учителе рассказали в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 26-летний учитель гимназии № 199 Алматы Мерей Ибрагимов погиб, спасая учениц в Чарынском каньоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении образования города сообщили, что он был педагогом художественных дисциплин. Общий педагогический стаж – пять лет. В школе № 199 молодой человек проработал три года.

    «Мерей был очень ответственным педагогом, любимым учителем всех учеников без исключения, мастер своего дела, выпустил не одно поколение выпускников. Особенная, яркая творческая личность, лидер по жизни, целеустремленный, всегда подарит всем свою улыбку, душа компании», - рассказали в управлении.

    Со слов очевидцев, в момент трагедии Мерей Ибрагимов помогал детям, отметили в ведомстве.

    Напомним, 29 мая произошел грязе-селевой выброс по нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе Алматинской области. В МЧС сообщили, что грязе-селевой выброс случился в связи с резким изменением погодных условий (кратковременный сильный ливневый дождь с градом, продолжительностью около 15 минут).

    В результате погибли два человека: ученица и учитель профильных предметов, еще шесть человек пострадали. Об их состоянии ранее рассказали врачи.

    На месте происшествия искали еще одну школьницу, она найдена и направлена в больницу.

    В управлении образования Алматы прокомментировали несчастный случай в Чарынском каньоне.

    Фото:instagram.com/ibragimovmerey
    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматинская область Алматы Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Палец с ноги на руку пересадили ребенку в Алматы
    Сегодня, 16:10
    В Австралии сентябрь стал самым засушливым за всю историю наблюдений с 1900 года
    Сегодня, 16:09
    Четыре автобусных маршрута в Астане изменили свое движение
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!