О подготовке кадров в атомной отрасли рассказали в Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В области подготовки квалифицированных кадров в атомной отрасли в период с 2010 года по настоящее время в высших учебных заведениях Казахстана подготовлено 2193 бакалавров, 909 магистров и 135 докторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В рамках сотрудничества с международной организацией «Объединенный институт ядерных исследований» с 2010 года по 2019 год по специальностям атомной отрасли прошли обучение 134 бакалавриата и магистранта.

С 2018 года началась совместная подготовка докторантов PhD в области ядерной физики и новых материалов между Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева и Объединенным институтом ядерных исследований.

На базе РГП «Национальный ядерный центр РК» ежегодно организовывается практика более чем для 120 студентов в области ядерной и технической физики, а также материаловедения.

Меморандумы, предусматривающие подготовку кадров в атомной сфере, были заключены с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии (2014 год), Министерством энергетики Республики Беларусь (2018 год) и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (2022 год).

В настоящее время Министерством энергетики РК прорабатывается вопрос заключения меморандума по подготовке и обучению казахстанских кадров в атомной отрасли с Министерством инноваций и технологий Венгрии.

Согласно меморандумам стороны выражают намерения осуществлять сотрудничество в области подготовки кадров для атомной отрасли, включая организацию совместных образовательных программ, обмен обучающимися по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и преподавателями, разработку учебной и научной литературы, организацию краткосрочных стажировок и семинаров.

Важно отметить, что в Казахстане имеется большой опыт в атомной энергетике. В г. Актау с 1973 по 1999 годы успешно эксплуатировался первый в мире промышленный реактор на быстрых нейтронах БН-350.

В настоящее время успешно эксплуатируются 3 исследовательских реактора – ИГР и ИВГ.1М в Национальном ядерном центре РК (г. Курчатов), ВВР-К в Институте ядерной физики (г. Алматы).

К исследовательским реакторам с точки зрения ядерной и радиационной безопасности предъявляются не менее жесткие, чем к энергетическим реакторам, требования, которые успешно выполняются на протяжении многих лет, что подтверждается длительной историей их безопасной эксплуатации.