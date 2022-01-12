О подготовке к весеннему севу рассказали в Минсельхозе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев доложил о работе по обеспечению скота кормами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях системного решения вопроса кормообеспеченности разработана и реализуется Дорожная карта по развитию отрасли кормопроизводства на 2022-2025 годы. В рамках Дорожной карты в целях решения вопроса кормообеспеченности и нивелирования негативного влияния погодных факторов на сельхозпроизводство предусматривается обеспечение реальной диверсификации в земледелии», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

Кроме того, по его словам, в целях своевременного и качественного проведения весенне-полевых работ текущего года Министерством принимаются все необходимые меры.

В частности, создан Оперативный штаб в Министерстве по координации работы по проведению весеннего сева в регионах.

«Для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса будет обеспечено льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей через программы Кен дала в объеме 70 млрд тенге и форвардного закупа Продкорпорации – 80 млрд тенге», - отметил министр.

«Прошлогодняя засуха, а также резкий рост цен на запасные части, ГСМ, минеральные удобрения и пестициды создают серьезные сложности для своевременной подготовки и качественного проведения предстоящего весеннего сева. В этой связи, в целях поддержки фермеров просим рассмотреть возможность увеличения бюджетного кредита на весенне-полевые работы при уточнении республиканского бюджета», - заключил Е. Карашукеев.