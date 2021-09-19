О планах развития Алматы рассказал аким города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в своем аккаунте в Facebook поблагодарил горожан за вклад в развитие мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Алматы празднует день рождения. Это особенный день для каждого. Несмотря на пандемию, город развивается», - написал аким Алматы.

В этом году вводится в эксплуатацию более 2,6 млн кв. м жилья. Тысячи алматинцев получат квартиры. Среди них более 248 тыс. или 4 926 квартир будет предоставлено социально уязвимым слоям населения. 1 013 многодетных, неполных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов обзаведутся жильем. 1 050 арендных квартир для работающей молодежи. По городской программе «Алматы жастары» – 1 000 льготных займов. Кроме того, по программе «Шанырак» для отдельных категорий предусмотрено 2 тысячи жилищных сертификатов по 1 млн тенге на пополнение первоначального взноса.

«До конца сдадим порядка 16 тысяч ученических мест в 31 объекте образования. Мы обновляем спортивные площадки при 61 школе. Строится 10 крытых спортивных комплексов», - подчеркнул аким мегаполиса.

Продолжается программа озеленения города. Весной этой года высажено 64 тыс. деревьев. Начиная с октября будет высажено еще 350 тыс. деревьев. Отремонтированы 22 парка и сквер, общей площадью 284 га. Начато строительство восьми новых парковых зон.

«Мы вместе делаем Алматы краше, комфортнее и красивее. И сегодня я хотел бы сказать спасибо всем, кто работает ради общего блага! Поздравляю всех с праздником!» - написал Б. Сагинтаев.



