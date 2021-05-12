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    20:27, 11 Май 2021 | GMT +6

    О планах по развитию Туркестана рассказал Елбасы

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев рассказал о планах по дальнейшему развитию Туркестана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я этот город посещаю каждый год в последние более 30 лет. Ранее ничего такого не делалось. Сейчас, к примеру, человек, посетивший в прошлом году этот город, сегодня уже не узнает его. Здесь все меняется каждый месяц, каждый год. Приезжающие в нашу столицу всегда удивляются, что если не приезжают месяц в город, то потом его не узнать. Этот город еще быстрее строится», - сказал Нурсултан Назарбаев.

    Елбасы также рассказал о дальнейших планах по развитию города.

    «Теперь вторая часть этой работы до 2025 года. Всего четыре года и город будет еще больше и прекраснее», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

    Ранее он заявил, что за многовековую историю Туркестан не видел такого возрождения

    «Мы построили за годы Независимости еще один серьезнейший объект – это город Туркестан. За многовековую историю никогда не видел Туркестан такого возрождения. Совершенно новый город, уникальный, восточный», - сказал Нурсултан Назарбаев.


    Теги:
    Елбасы Туркестанская область Первый Президент - Елбасы Главная
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