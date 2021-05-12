О планах по развитию Туркестана рассказал Елбасы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев рассказал о планах по дальнейшему развитию Туркестана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я этот город посещаю каждый год в последние более 30 лет. Ранее ничего такого не делалось. Сейчас, к примеру, человек, посетивший в прошлом году этот город, сегодня уже не узнает его. Здесь все меняется каждый месяц, каждый год. Приезжающие в нашу столицу всегда удивляются, что если не приезжают месяц в город, то потом его не узнать. Этот город еще быстрее строится», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы также рассказал о дальнейших планах по развитию города.

«Теперь вторая часть этой работы до 2025 года. Всего четыре года и город будет еще больше и прекраснее», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Ранее он заявил, что за многовековую историю Туркестан не видел такого возрождения

«Мы построили за годы Независимости еще один серьезнейший объект – это город Туркестан. За многовековую историю никогда не видел Туркестан такого возрождения. Совершенно новый город, уникальный, восточный», - сказал Нурсултан Назарбаев.