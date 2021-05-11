О планах по развитию туризма в Казахстане рассказал Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О строящихся туристических объектах в Казахстане рассказал Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев на брифинге в ходе визита в Туркестан, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Сейчас мы на берегу Каспия строим казахстанскую Ривьеру, вы знаете. Пятизвездочная гостиница на 10 тысяч мест уже работает. Еще четыре таких гостиниц там строятся. Если пойти посмотреть, то это нечто, чего у нас никогда не было. Самые современные гостиницы, самые современные развлекательные комплексы, рестораны, объекты для детей, для спорта, все там есть», - сказал Нурсултан Назарбаев.

По словам Елбасы, главное, что там есть - море.

«Самое главное - очень удобное и теплое море, которое имеет сезон почти полгода. Есть еще объекты на берегу озера Алаколя. Строятся и туристические, и исторические объекты, и объекты для развития страны. Так что пусть приезжают, а вы побольше показывайте самые лучшие места», - добавил Нурсултан Назарбаев.

Ранее Елбасы заявил, что за многовековую историю Туркестан не видел такого возрождения

«Мы построили за годы Независимости еще один серьезнейший объект – это город Туркестан. За многовековую историю никогда не видел Туркестан такого возрождения. Совершенно новый город, уникальный, восточный», - сказал Нурсултан Назарбаев.