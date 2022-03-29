О планах по повышению доходов матерей Казахстана рассказали в АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чтобы поднять доходы матерей, оказавшихся в тяжелом положении, в Казахстане продолжится работа по развитию социальных центров «Бақытты отбасы». Вопрос финансирования уже решен, теперь стоит задача по организации комплекса мероприятий. Об этом рассказала председатель Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Назипа Шанаи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Правительством это направление входит в программу по повышению доходов населения», - сообщила она на заседании республиканского Совета матерей АНК.

По ее словам, комплекс мероприятий планируется провести на базе центров профессиональной подготовки и переподготовки с участием Ассоциации деловых женщин Казахстана и успешных мам. Будут организованы серия мотивационных встреч, мастер-классы по личностному росту, тренинги, семинары и коуч-сессии. Все это направлено на развитие личностно-деловых качеств и профессиональных навыков с выходом на конкретные социальные результаты.

Н.Шанаи напомнила, что центры «Бақытты отбасы» направлены на то, чтобы помочь мамам, которые находятся в тяжелом положении. По Казахстану действуют 34 таких центра, включая все 17 областных центров и районы в крупных городах. К примеру, в Алматы есть девять центров «Бақытты отбасы».