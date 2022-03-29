О планах по повышению доходов матерей Казахстана рассказали в АНК
«Сегодня Правительством это направление входит в программу по повышению доходов населения», - сообщила она на заседании республиканского Совета матерей АНК.
По ее словам, комплекс мероприятий планируется провести на базе центров профессиональной подготовки и переподготовки с участием Ассоциации деловых женщин Казахстана и успешных мам. Будут организованы серия мотивационных встреч, мастер-классы по личностному росту, тренинги, семинары и коуч-сессии. Все это направлено на развитие личностно-деловых качеств и профессиональных навыков с выходом на конкретные социальные результаты.
Н.Шанаи напомнила, что центры «Бақытты отбасы» направлены на то, чтобы помочь мамам, которые находятся в тяжелом положении. По Казахстану действуют 34 таких центра, включая все 17 областных центров и районы в крупных городах. К примеру, в Алматы есть девять центров «Бақытты отбасы».