РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:15, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    О первой в истории пенитенциарной системы трансплантации почки рассказали в КУИС

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете уголовно-исполнительной системы рассказали о первой в истории пенитенциарной системы трансплантации почки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал комитета.

    Сотрудник Отдела медицинского обеспечения КУИС МВД РК, Мусабаева Гульжан служит в органах уголовно-исполнительной системы еще с 2014 года. За весь период службы главный специалист и врач рассмотрела множество обращений, как от осужденных, так и их родственников. Каждое из них индивидуально и требует отдельного подхода, в частности в условиях нетипичных для пенитенциарной системы.

    В апреле 2018 года в Комитет УИС поступило обращение от супруги осужденного. В своем письме она просила оказать донорскую помощь их четырехлетнему сыну, нуждающемуся в экстренной пересадке почки.

    «Трансплантация внутренних органов, в данном случае почки, подразумевает наличие здорового донора, совместимого с реципиентом. Нередко донорами выступают сами биологические родители, поскольку для поддержания жизнедеятельности, как взрослому, так и детскому организму достаточно наличие хотя бы одной почки», - отмечает Мусабаева Гульжан.

    На тот момент родной отец ребенка содержался в учреждении средней безопасности ДУИС по Восточно-Казахстанской области.

    «Учитывая тяжелое состояние ребенка, мы незамедлительно приступили к прохождению осужденным соответствующих экспертиз. Содействие в данной работе нам оказал Национальный научный центр материнства и детства (ННЦМД), где под наблюдением специалистов нас и дожидался юный пациент», - добавила майор.

    Перевозка осужденного в столицу сопровождалась сотрудниками колонии и Комитета УИС. В состав делегации входила и Мусабаева Гульжан, именно она возглавляла конвоирование, поддерживала связь с врачами ННЦМД и матерью ребенка.

    «Основные диагностические мероприятия показали совместимость и пригодность органа для дальнейшей трансплантации. Операция прошла успешно, состояние пациентов вскоре стабилизировалось. Осужденный был доставлен обратно в колонию для дальнейшего отбывания наказания», - подытожила Г. Мусабаева.

    Мужчина, отдавший одну почку своему ребенку, был освобожден из мест лишения свободы в прошлом году.


    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Донорство Пенитенциарная система Трансплантация Заключенные Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!