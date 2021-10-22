О первой в истории пенитенциарной системы трансплантации почки рассказали в КУИС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете уголовно-исполнительной системы рассказали о первой в истории пенитенциарной системы трансплантации почки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал комитета.

Сотрудник Отдела медицинского обеспечения КУИС МВД РК, Мусабаева Гульжан служит в органах уголовно-исполнительной системы еще с 2014 года. За весь период службы главный специалист и врач рассмотрела множество обращений, как от осужденных, так и их родственников. Каждое из них индивидуально и требует отдельного подхода, в частности в условиях нетипичных для пенитенциарной системы.

В апреле 2018 года в Комитет УИС поступило обращение от супруги осужденного. В своем письме она просила оказать донорскую помощь их четырехлетнему сыну, нуждающемуся в экстренной пересадке почки.

«Трансплантация внутренних органов, в данном случае почки, подразумевает наличие здорового донора, совместимого с реципиентом. Нередко донорами выступают сами биологические родители, поскольку для поддержания жизнедеятельности, как взрослому, так и детскому организму достаточно наличие хотя бы одной почки», - отмечает Мусабаева Гульжан.

На тот момент родной отец ребенка содержался в учреждении средней безопасности ДУИС по Восточно-Казахстанской области.

«Учитывая тяжелое состояние ребенка, мы незамедлительно приступили к прохождению осужденным соответствующих экспертиз. Содействие в данной работе нам оказал Национальный научный центр материнства и детства (ННЦМД), где под наблюдением специалистов нас и дожидался юный пациент», - добавила майор.

Перевозка осужденного в столицу сопровождалась сотрудниками колонии и Комитета УИС. В состав делегации входила и Мусабаева Гульжан, именно она возглавляла конвоирование, поддерживала связь с врачами ННЦМД и матерью ребенка.

«Основные диагностические мероприятия показали совместимость и пригодность органа для дальнейшей трансплантации. Операция прошла успешно, состояние пациентов вскоре стабилизировалось. Осужденный был доставлен обратно в колонию для дальнейшего отбывания наказания», - подытожила Г. Мусабаева.

Мужчина, отдавший одну почку своему ребенку, был освобожден из мест лишения свободы в прошлом году.