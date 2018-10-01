О перспективах «зеленой» энергетики на западе Казахстана рассказал ученый из Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Декан факультета естествознания Актюбинского регионального госуниверситета имени Кудайбергена Жубанова доктор PhD Мурат Махамбетов считает, что в Казахстане есть большие возможности для развития альтернативной энергетики, а на западе страны можно использовать энергию солнца и ветра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане есть большие возможности для развития альтернативной энергетики, чему способствует географическое положение страны. К примеру, на западе страны можно развивать ветровую и солнечную энергетику. Из 365 дней в году 270 - солнечные. На юге можно использовать энергию воды.

В своем Послании Глава государства отметил, что в течение 5 лет необходимо довести расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников до 10% от ВВП. Это особо радует», - говорит М.Махамбетов.

В актюбинском университете в этом направлении уже делаются определенные шаги. Так, в этом учебном году в вузе введена новая образовательная программа по экоэнергетике.

«В этой программе рассматриваются вопросы утилизации отходов, рационального использования природных ресурсов, земли. Аспекты экологической обстановки рассматриваются в другой новой специальности «Экологические технологии». Мы уже начали подготовку специалистов. Таков наш практический вклад в реализацию Послания «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», - считает доктор PhD.