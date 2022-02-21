О паспорте налогоплательщика для предпринимателей рассказали в департаменте госдоходов Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 1 марта в Налоговый кодекс вводится понятие «паспорт налогоплательщика». Об этом напомнили в департаменте государственных доходов по городу Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Паспорт налогоплательщика - это информационная карта субъекта предпринимательства, не являющейся налоговой тайной, которая содержится в штрих-коде (QR-код), формируемом органом государственных доходов.
Паспорт размещается налогоплательщиками, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли, в местах непосредственного нахождения контрольно-кассовых машин и общедоступных для информирования населения.
Какие сведения должен содержать паспорт:
- ИИН/БИН;
- Наименование налогоплательщика;
- ФИО индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица;
- статус налогоплательщика;
- дату постановки на регистрационный учет;
- регистрационный номер ККМ;
- наличие лицензий на алкогольную продукцию.
«Данное понятие вводится в целях предоставления открытого доступа к данным налогоплательщика, сформированным налоговыми органами, об исполнении им налоговых обязательств и с целью информирования населения (покупателей, пользователей услуг), контрагентов и т.д. При этом, паспорт налогоплательщика формируется налоговым органом один раз в месяц в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем. Подробнее о налогах и многом другом вы можете узнать по номеру 1414», - сообщили в ДГД.
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