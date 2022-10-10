РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:03, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    О новых проектах в сфере сельской медицины рассказала глава Минздрава РК

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе правительственного часа в Мажилисе сообщила, что для улучшения качества медицинской помощи на селе внедряются проекты лучших практик первичной медико-санитарной помощи «Пациентоориентированный подход», одобренные Всемирной организацией здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Внедряются такие проекты: служба поддержки пациентов, информированный общественный мониторинг и механизм обратной связи с населением, раннее выявление неинфекционных заболеваний, программы управления заболеваниями, обучение правильному питанию, образу жизни, универсальная прогрессивная модель патронажа, планирование семьи, улучшение здоровья мужчин, проекты кабинетов по развитию ребенка», - сказала Ажар Гиният.

    По словам министра, расширены функции медицинских сестер, работающих в поликлиниках. Помимо выписки рецептов и оформления документов, они отслеживают динамику пациентов с хроническими заболеваниями и планируют пути решения проблем пациентов.

    «Эти практики представлены сегодня на выставке. Они демонстрируются и внедряются во всех регионах. Районная поликлиника Енбекшиказахского района Алматинской области признана демонстрационной площадкой по первичной медико-санитарной помощи для 53 государств- членов Европейского региона Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ открыла демонстрационные площадки в трех странах европейского региона: Казахстане, Испании и Швеции», - отметила Ажар Гиният.

    Глава Минздрава добавила, что наряду с внедрением лучших практик на уровне поликлиник, совершенствуются подходы к оказанию медицинской помощи на уровне многопрофильных центральных районных больниц.

    «Лучший опыт внедрения и реализации стандартов отмечен в Аягозской многопрофильной районной центральной больнице, где внедрены современные методы диагностики и лечения, применяемые в мировой и отечественной практике, в том числе операционные малоинвазивные вмешательства, диагностическая и лечебная лапароскопия, холецистэктомия, аппендэктомия, герниопластика, артроскопия, интрамедуллярный остеосинтез. Сегодня их положительный опыт работы перенимают коллеги из Северо-Казахстанской, Акмолинской, Жамбылской и других областей», - резюмировала Ажар Гиният.

    Ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что в селе живут 7,8 млн человек и продолжительность жизни в селах выше, чем в городах.


    Теги:
    Минздрав РК Ажар Гиният Здравоохранение Главная
    Сейчас читают
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!