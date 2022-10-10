О новых проектах в сфере сельской медицины рассказала глава Минздрава РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе правительственного часа в Мажилисе сообщила, что для улучшения качества медицинской помощи на селе внедряются проекты лучших практик первичной медико-санитарной помощи «Пациентоориентированный подход», одобренные Всемирной организацией здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внедряются такие проекты: служба поддержки пациентов, информированный общественный мониторинг и механизм обратной связи с населением, раннее выявление неинфекционных заболеваний, программы управления заболеваниями, обучение правильному питанию, образу жизни, универсальная прогрессивная модель патронажа, планирование семьи, улучшение здоровья мужчин, проекты кабинетов по развитию ребенка», - сказала Ажар Гиният.

По словам министра, расширены функции медицинских сестер, работающих в поликлиниках. Помимо выписки рецептов и оформления документов, они отслеживают динамику пациентов с хроническими заболеваниями и планируют пути решения проблем пациентов.

«Эти практики представлены сегодня на выставке. Они демонстрируются и внедряются во всех регионах. Районная поликлиника Енбекшиказахского района Алматинской области признана демонстрационной площадкой по первичной медико-санитарной помощи для 53 государств- членов Европейского региона Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ открыла демонстрационные площадки в трех странах европейского региона: Казахстане, Испании и Швеции», - отметила Ажар Гиният.

Глава Минздрава добавила, что наряду с внедрением лучших практик на уровне поликлиник, совершенствуются подходы к оказанию медицинской помощи на уровне многопрофильных центральных районных больниц.

«Лучший опыт внедрения и реализации стандартов отмечен в Аягозской многопрофильной районной центральной больнице, где внедрены современные методы диагностики и лечения, применяемые в мировой и отечественной практике, в том числе операционные малоинвазивные вмешательства, диагностическая и лечебная лапароскопия, холецистэктомия, аппендэктомия, герниопластика, артроскопия, интрамедуллярный остеосинтез. Сегодня их положительный опыт работы перенимают коллеги из Северо-Казахстанской, Акмолинской, Жамбылской и других областей», - резюмировала Ажар Гиният.

Ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что в селе живут 7,8 млн человек и продолжительность жизни в селах выше, чем в городах.