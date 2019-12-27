О новых подходах по поддержке АПК рассказал министр сельского хозяйства РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новых подходах по поддержке агропромышленного комплекса, рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Хотел бы сообщить, что Минсельхозом подготовлены изменения в Государственную программу развития АПК на 2017-2021 годы, с учетом реализации Предвыборной платформы партии Nur Otan по насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией», - сказал Сапархан Омаров, выступая на встрече с депутатами Сената по вопросам реализации государственной программы развития АПК.
Министр отметил, что сейчас в Казахстане в перечень социально-значимых товаров входит 19 товаров, из которых только по 6 товарам имеется импортозависимость на сумму 505 млн долларов США.
«В частности, у нас имеется импорт мяса птицы в объёме 191,6 тысячи тонн, или 49% от внутреннего потребления; колбасные изделия в объеме около 30 тысяч тонн, или доля импорта 39%; сыры и творог в объеме 21,9 тысячи тонн, или 46,5% от общего потребления. Яблоки в объеме 101 тысяча тонн, или доля импорта 31,5%; сахар в объеме около 250 тысяч тонн, доля импорта 57,3%; рыба в объеме 30,6 тысячи тонн, или доля импорта 72%. В целом задача по импортозамещению может быть реализована в среднесрочной перспективе до 2024 года», - добавил Сапархан Омаров.
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