+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -5 °С
USD 380.44 EUR 423.66
RUB 6.14 CNY 54.38
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О новых подходах по поддержке АПК рассказал министр сельского хозяйства РК

27 Декабря 2019 19:20
Поделиться:
О новых подходах по поддержке АПК рассказал министр сельского хозяйства РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новых подходах по поддержке агропромышленного комплекса, рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Затраты бизнеса на НИОКР будут субсидировать в Казахстане
Градировать действующие меры господдержки АПК предлагают в МСХ В Казахстане  досрочно прекратили госрегистрацию китайского пестицида от саранчи 118 сельхозпредприятий внедряют элементы цифровизации в СКО

«Хотел бы сообщить, что Минсельхозом подготовлены изменения в Государственную программу развития АПК на 2017-2021 годы, с учетом реализации Предвыборной платформы партии Nur Otan по насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией», - сказал Сапархан Омаров, выступая на встрече с депутатами Сената по вопросам реализации государственной программы развития АПК.

Министр отметил, что сейчас в Казахстане в перечень социально-значимых товаров входит 19 товаров, из которых только по 6 товарам имеется импортозависимость на сумму 505 млн долларов США.

«В частности, у нас имеется импорт мяса птицы в объёме 191,6 тысячи тонн, или 49% от внутреннего потребления; колбасные изделия в объеме около 30 тысяч тонн, или доля импорта 39%; сыры и творог в объеме 21,9 тысячи тонн, или 46,5% от общего потребления. Яблоки в объеме 101 тысяча тонн, или доля импорта 31,5%; сахар в объеме около 250 тысяч тонн, доля импорта 57,3%; рыба в объеме 30,6 тысячи тонн, или доля импорта 72%. В целом задача по импортозамещению может быть реализована в среднесрочной перспективе до 2024 года», - добавил Сапархан Омаров.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Минсельхоз, Сельское хозяйство,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив