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О новых автодорожных проектах сообщили в МИИР РК
17 Октября 2022, 11:47

О новых автодорожных проектах сообщили в МИИР РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В процессе проектирования в автодорожной отрасли находятся три новых проекта. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра, это такие проекты как: «Атырау-Уральск» с юго-западным обходом города Уральска - 521 км (13 участков), «Жезказган-Караганда» - 513 км (12 участков); «Актобе-Улгайсын» - 262 км (7 участков).

«Завершение проектных работ планируется в 2024 году с последующим началом строительно-монтажных работ», - уточнил Каирбек Ускенбаев.

Министр также добавил, что согласно национальному стандарту объекты придорожного сервиса должны располагаться вдоль дороги в зависимости от категории сервиса.

Каждые 50 км размещаются объекты, относящиеся к категории Д (АЗС, СГУ, пункт розничной торговли), через каждые 250 км – объекты категории А (объект, предусматривающий весь спектр услуг).

Ранее сообщалось, что на сегодня в нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети, 80% дорог местной сети.


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