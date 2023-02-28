О новшествах электронного сервиса по получению инвестсубсидий рассказали в Минсельхозе РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О новшествах электронного сервиса по получению инвестсубсидий фермерами сообщил директор департамента развития госуслуг и цифровизации АПК Минсельхоза РК Бернат Алпысбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь, мы впервые реализовали интеграцию электронных счет-фактур с информационной системой. Почему это было сделано? Согласно предпринимательскому кодексу, любой счет-фактура может быть отозван, то есть, вы понимаете, что в прошлом году уголовные дела были, что фермер с поставщиком договаривался, выписывался счет-фактура, затем он подавал документы и прикладывал этот счет-фактуру к своей заявке, подавал ее на субсидию, затем мы эту заявку аннулировали», - пояснил Бернат Алпысбеков, отвечая на вопросы на брифинге в СЦК.

Он также пояснил, как работает теперь электронная система.

«Сейчас мы организовали сервис, когда фермер претендует на получение госсредств, а субсидии - это меры господдержки, то он должен со своим контрагентом заблокировать и соответственную манипуляцию произвести на сайте электронных счет-фактур. Да, это новшество, которое привело к тому, что по инвестсубсидиям люди не сразу поняли, что нужно делать. Эту работу мы провели, разместили соответствующую видеоинструкцию, и сейчас по инвестсубсидиям около 2,5 тысячи заявок по всему Казахстану подано, все эти заявки заблокированы электронными счет-фактурами. Эту заявку уже невозможно отозвать. Она будет разблокирована только в том случае, если управление сельского хозяйства откажет ему по той или иной причине в выдаче субсидий. Разблокировка произойдет автоматически», - добавил Бернат Алпысбеков.