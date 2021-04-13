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    17:50, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    О новой транспортной развязке в Алматы рассказали в акимате

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении городской мобильности Алматы рассказали о планах по строительству новой транспортной развязки на пересечении улиц Монке би и Саина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Планируется строительство развязки на пересечении улицы Монке би и улицы Саина. Данные улицы являются радиальными дорогами, выходами на БАКАД, поэтому для исключения транспортной нагрузки на двух больших магистралях при выезде на БАКАД планируется строительство транспортной развязки», - сказал в ходе брифинга заместитель руководителя Управления городской мобильности города Алматы Ернур Абжахан.

    Сейчас уже готова проектно-сметная документация. При выделении бюджетных средств, начнутся строительно-монтажные работы.

    Ранее сообщалось, какие транспортные развязки планируется сдать в этом году в Алматы.


    Теги:
    Дороги Транспорт Акимат Строительство Алматы Благоустройство
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