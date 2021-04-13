О новой транспортной развязке в Алматы рассказали в акимате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении городской мобильности Алматы рассказали о планах по строительству новой транспортной развязки на пересечении улиц Монке би и Саина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется строительство развязки на пересечении улицы Монке би и улицы Саина. Данные улицы являются радиальными дорогами, выходами на БАКАД, поэтому для исключения транспортной нагрузки на двух больших магистралях при выезде на БАКАД планируется строительство транспортной развязки», - сказал в ходе брифинга заместитель руководителя Управления городской мобильности города Алматы Ернур Абжахан.

Сейчас уже готова проектно-сметная документация. При выделении бюджетных средств, начнутся строительно-монтажные работы.

Ранее сообщалось, какие транспортные развязки планируется сдать в этом году в Алматы.