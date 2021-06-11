О новой системе добровольного страхования в АПК рассказал Сапархан Омаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров рассказал о новой системе добровольного страхования в сфере АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2020 года в республике вступила в действие новая система добровольного страхования в АПК. В новой системе предусмотрена господдержка в виде субсидирования страховых премий в размере 50%», - сказал Сапархан Омаров во время Правительственного часа в Сенате.

По его словам, в систему привлечены международные перестраховочные компании, которые обеспечивают гарантированность выплат при наступлении страховых случаев. Все процессы страхования полностью автоматизированы.

«Утверждены страховые продукты в области растениеводства и впервые в животноводстве – страхование КРС. Так, по итогам весенне-полевых и уборочных работ 2020 года застраховано 115 тыс. га посевов зерновых и масличных культур в шести зерносеющих регионах. В результате страховых случаев выплачено 518,2 млн. тенге», - отметил министр.

В животноводстве было застраховано 2 117 голов КРС. Страховых случаев не зарегистрировано.