О новой единой жилищной программе рассказал Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработают единую жилищную госпрограмму. Об этом сообщил Президент РК Касым-ЖомартТокаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос жилья всегда является одним из самых важных для наших граждан. В ближайшее время завершаются жилищные программы «Баспана хит» и «7-20-25». Вместе с тем, рыночная ипотека до сих пор остается высокой и не всем доступна. В связи с этим, будет разработана единая жилищная программа», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что «Отбасы банк» определен администратором этой программы. Перед банком стоит задача по принципу «одного окна» распределения жилья между гражданами.