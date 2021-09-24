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    14:29, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    О новом вирусе, который может поражать детей, рассказал ученый

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Академии профилактической медицины Казахстана, ученый-медик Алмаз Шарман рассказал о новом вирусе, который часто появляется у детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга РСК журналисты у ученого спросили, как отличить симптомы коронавируса и энтеровируса.

    «Я думаю, что разница принципиальна. Все-таки дельта-вариант коронавируса проявляется тоже кишечными расстройствами, но чаще всего это респираторные проявления, поэтому у него есть особые характеристики, которые складываются в виде нарушения дыхания, скапливается в основном в носовой полости», - ответил он.

    По его словам, диарея одно из появлений, которое является одним из признаков коронавируса, но появляется в комплексе со слабостью и температурой.

    «Меня больше беспокоит другой вирус - респираторно-синцитиальный вирус, который часто появляется у детей. Его нелегко отличить от коронавируса. Поэтому сейчас важная дилемма стоит в том, что важно детей каким-то образом обезопасить от респираторно-синцитиального вируса», - добавил ученый.

    Он заявил, что вакцины от этого вируса еще нет.

    «Сейчас разрабатывают комбинированную вакцину от респираторно-синцитиального вируса и коронавируса. Но надо иметь в виду, чтобы правильно лечили. Сейчас в некоторых странах респираторно-синцитиальный вирус становится все более распространенным и это вызывает беспокойство», - рассказал Шарман.

    Ранее спикер сообщил о новом варианте коронавируса Eta и может ли он вызвать очередную волну пандемии в Казахстане.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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