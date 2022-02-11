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О новом принципе в обеспечении социальным жильём рассказали в Карагандинской области

11 Февраля 2022 21:47
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О новом принципе в обеспечении социальным жильём рассказали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата Карагандинской области рассказали о новом принципе в обеспечении социальным жильём. Упор будет сделан на аренду, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«На расширенном заседании правительства Президент сказал, что упор будет делаться на поддержку в аренде жилья. Будут строить в ограниченном количестве. Основное – это аренда. Так происходит во всём мире, поэтому акиматы должны перестроить свою работу», – пояснил аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Государство компенсирует часть аренды жилья очередникам с низким доходом. По поручению Президента запустить программу по жилищным выплатам должны в мае 2022 года.

По словам руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Абзала Жайлыбаева, в жилищном строительстве приоритеты будут направлены на восстановление пустующих домов, на выкуп арендного и кредитного жилья.

«500 квартир выкупили в прошлом году, из них 350 – на первичном рынке. Здесь подрядные организации заинтересованы в качестве жилья. Если качества не будет, то акимат не станет покупать», – сказал Абзал Жайлыбаев.

По итогам 2021 года в Карагандинской области по госпрограмме «Нұрлы жер» за счёт всех источников финансирования ввели 662 тыс. кв. м жилья, или около семи тысячи квартир. На 2022-й запланировано построить 708,2 тыс. кв. м, или около 8 тысяч квартир.


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#Карагандинская область   #Жилье   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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