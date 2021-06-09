О новом механизме гарантирования кредитов БВУ в сфере АПК рассказал Сапархан Омаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для субъектов АПК стал доступен новый механизм гарантирования кредитов банков второго уровня. Об этом сообщил глава МСХ Сапархан Омаров в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В случае отсутствия достаточной залоговой базы для субъектов АПК стал доступен новый механизм гарантирования кредитов банков второго уровня, который реализуется через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», - сказал Сапархан Омаров.

Глава МСХ пояснил, что инструмент гарантирования займов позволяет субъектам АПК предоставить в банк залог всего от 15 до 50% от необходимой суммы залогового обеспечения. Остальное гарантирует государство.

Ранее сообщалось, что объем господдержки сферы сельского хозяйства в прошлом году был доведен до 366 млрд. тенге.

«Прошлый год для всей экономики страны и для агропромышленного комплекса был сложным. Выбранная государством аграрная политика за последние годы, а также антикризисные меры, принятые в прошлом году, позволили в сложных условиях, связанных с пандемией коронавируса обеспечить стабильное развитие отечественного АПК», - отметил Сапархан Омаров.

Министр сельского хозяйства сообщил, что объем господдержки отрасли в прошлом году с учетом антикризисных мер был доведен до 366 млрд тенге, что на 13% больше уровня 2019 года.