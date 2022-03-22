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    10:45, 22 Март 2022 | GMT +6

    О Новом Казахстане и Второй республике рассказал Ерлан Карин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Госсекретарь РК Ерлан Карин разъяснил значение слов Президента Касым-Жомарта Токаева о Второй республике, передает МИА «Казинформ».

    «Поздравляя алматинцев с праздником Наурыз, Президент использовал в своей речи новое определение – «Вторая республика». В связи с этим некоторые эксперты задаются вопросом, что подразумевается под этим понятием и как оно соотносится с ранее заявленным концептом «Новый Казахстан».

    Фактически, эти две идеологемы имеют одну суть, различаясь лишь в акцентах.

    Новый Казахстан – это образ будущего нашей страны в целом. И, речь, прежде всего, идет о необходимости обновления общественных ценностей и формирования нового качества нации.

    Соответственно это не значит, что мы сразу, после январских событий или после Послания, начали автоматически как бы уже жить в Новом Казахстане. Выдвигая концепт «Новый Казахстан», Президент обозначил новую цель нациестроительства на ближайшую перспективу. Построение Нового Казахстана невозможно в один момент, в одночасье. Это глубокий и долгий процесс общественной трансформации.

    Вместе с тем после того как Президент озвучил в Послании новые приоритеты политических реформ многим стало ясно, что речь идет о формировании принципиально нового конституционного баланса между институтами власти. В первую очередь, это касается его инициативы об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.

    В рамках реализации текущего Послания Главы государства изменения предполагаются в более чем 30 статьях Конституции и 20 законах. Это очень масштабный план реформ. Намеченные новации существенно изменят всю конфигурацию политической системы. Фокус сделан на расширение участия граждан в управлении государством, формирование новой политической культуры.

    Поэтому, в целом, можно говорить не только о начавшейся смене модели государственного управления, но и изменении парадигмы государственного и общественного развития. И сегодня для более четкого обозначения этого процесса Президент использовал определение «Вторая республика». Причем Вторая республика – это уже вполне близкая и осязаемая цель, поскольку реализация выдвинутых Главой государства политических реформ планируется в течение этого года. Иными словами, Новый Казахстан это обновление общества и нации, а Вторая республика это обновление государственной модели», - написал Ерлан Карин в своем

    Telegram-канале.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Общество Ерлан Карин Новый Казахстан
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