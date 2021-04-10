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О несоответствующем образовании управляющих земельными отношениями руководителей заявил сенатор

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Апреля 2021, 10:52
О несоответствующем образовании управляющих земельными отношениями руководителей заявил сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На третьем заседании комиссии по земельной реформе сенатор Ахылбек Куришбаев ознакомил присутствующих с работой возглавляемой им рабочей группы по экономическим вопросам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На заседании рабочей группы по экономическим вопросам были обсуждены три направления. Первое – лицензирование геодезических работ по землеустройству, повышение требований стандартов обучения по этим специальностям в высших учебных заведениях. Члены рабочей группы не поддержали предложение о выдаче лицензии отрасли. Мы решили, что этот вопрос лучше рассматривать на основе развития конкуренции в соответствии с политикой нашего государства, когда будет создано специальное агентство или комитет», - сказал Ахылбек Куришбаев.

Он также подчеркнул, что есть проблемы с образованием специалистов.

«Многие поддержали повышение качества стандартов обучения. Для развития учебных стажировок Министерство труда и социальной защиты населения должно разработать специальный профстандарт. Просим министерство ускорить эту работу. Здесь я еще раз хочу сказать, что при акимах областей и районов работают специальные управления земельных отношений. Всего это 229 структур. Мы проанализировали уровень профессиональных знаний их руководителей. Только 30% работают по специальности. Остальные – юристы, экономисты, строители, зоотехники, гидротехники, механики и т.д. С таким образованием мы будем наводить порядок в управлении земельными ресурсами», - отметил глава рабочей группы.

Напомним, на пленарном заседании Мажилиса отмечалось, что 1 млн 472 тыс га земель сельхозназначения находится в частной собственности.


Сенат   Сельское хозяйство   Земельная реформа.Мораторий  
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