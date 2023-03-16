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О необходимости повышения готовности поисково-спасательных служб заявил Президент Казахстана

16 Марта 2023, 18:05
О необходимости повышения готовности поисково-спасательных служб заявил Президент Казахстана

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Землетрясение в Турции показало необходимость координации действий по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Об этом четко говорится и в концепции «Видение тюркского мира –2040», заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Поэтому важно повышать готовность поисково-спасательных служб. Предлагаю разработать общий список сил и технического оборудования спасательных служб, действующих в странах ОТГ. Эта мера позволит оперативно реагировать в критической ситуации и координировать действия по ликвидации последствий стихийных бедствий», - отметил Президент РК.


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