О необходимости повышения готовности поисково-спасательных служб заявил Президент Казахстана

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Землетрясение в Турции показало необходимость координации действий по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Об этом четко говорится и в концепции «Видение тюркского мира –2040», заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Поэтому важно повышать готовность поисково-спасательных служб. Предлагаю разработать общий список сил и технического оборудования спасательных служб, действующих в странах ОТГ. Эта мера позволит оперативно реагировать в критической ситуации и координировать действия по ликвидации последствий стихийных бедствий», - отметил Президент РК.