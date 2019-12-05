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О насыщенном рабочем графике Президента РК рассказал Ерлан Карин

5 Декабря 2019 15:41
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О насыщенном рабочем графике Президента РК рассказал Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня начинается официальный визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Германию. С момента вступления в должность Главы государства это уже его 5-ый по счету визит за рубеж, три из которых имели статус Государственного визита (в Узбекистан, КНР и Кыргызстан). Об этом сообщил советник Президента РК Ерлан Карин, передаёт МИА «Казинформ».

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В Берлине рассчитывают, что визит Президента РК в Германию придаст импульс сотрудничеству Главой государства подписан закон, устанавливающий размеры трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет Специальные условия - что предлагает Президент Казахстана немецким инвесторам

«При этом Касым-Жомарт Токаев принимал 13 зарубежных лидеров и руководителей делегаций во время их визита в Казахстан. За это время Глава государства также принял участие в 9 различных международных форумах и саммитах (ШОС, СВМДА, ЕАЭС, ГА ООН, СНГ, Форум межрегионального сотрудничества, ОДКБ и другие)», – написал Ерлан Карин в Telegram.

«Во время визитов и участия в различных мероприятиях, Президент провел в общей сложности 64 встречи и переговоры с главами других государств, правительств, руководителями международных организаций, зарубежными политическими деятелями, руководителями бизнес компаний, послами и др. Также Президент Токаев за эти месяцы провел 38 телефонных переговоров с зарубежными лидерами. Иными словами, у Президента очень насыщенный как внутриполитический, так и внешнеполитический рабочий график», - подчеркнул советник Президента РК.

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Другие государственные органы,
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