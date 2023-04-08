О наказании за сжигание мусора и сухой травы напомнили жителям Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске быстрыми темпами скашивают камыш. Местные власти и спасатели опасаются его возгорания в сухую и теплую погоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города, всего камыш уберут на площади в 250 га. Сейчас работы идут в микрорайоне Подгора. Задействованы 20 человек.

«В городе планируется опашка территорий. Это необходимо для предотвращения распространения огня, который может возникнуть из-за поджога сухой травы или стихийных пожаров. Прорезать минерализованные полосы будут после полного прогрева земли по участкам, где ранее фиксировались возгорания», - сообщили в пресс-службе.

В горакимате напомнили, что за нарушение требований правил пожарной безопасности грозит административная и уголовная ответственности. В прошлом году за сжигание мусора и сухой травы вблизи жилых массивов к административной ответственности привлекли более 100 человек.

Ранее спасатели отмечали, что пожароопасный период в регионе начнется раньше обычного.