О мошеннических схемах в пенсионной сфере заявила депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В последнее время в сфере социального обеспечения начали реализовываться мошеннические схемы. Об этом заявила депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно из государственного бюджета на выполнение социальных обязательств государства в части выплаты пенсий выделятся около двух трлн тенге. Однако в последнее время в сфере социального обеспечения начали реализовываться мошеннические схемы», - сказала Екетерина Смышляева, озвучивая депутатский запрос в адрес министра труда и социальной защиты населения РК на пленарном заседании палаты.

В связи с этим депутатская фракция партии «Nur Otan» обращает внимание на новую категорию граждан, проживающих за пределами Республики Казахстан и находящихся на обеспечении другого государства, при этом незаконно пользующихся государственной поддержкой в РК. Так называемые - «двойные пенсионеры».

«Количество и размеры исковых заявлений в отношении таких граждан растут ежедневно. Средний размер взысканий доходит до шести млн тенге.Почему такое стало возможным? Согласно Закону «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» на получение пенсии имеют право граждане, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан. Аналогичная норма действует и в законодательстве государств-участниц соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года», - пояснила Екатерина Смышляева.

Было отмечено, что этим же документом регулируется порядок прекращения выплат. Согласно статьи 7 Соглашения, при переселении пенсионера в пределах государств-участников Соглашения выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту жительства пенсионера.

«Вместе с тем, этого не происходит. Длительное время люди продолжают получать пенсионные выплаты в Республике Казахстан, проживая на территории другого государства или даже приняв другое гражданство. При этом пенсия оформляется ими и по новому месту жительства. Все дело в том, что услуга по выплате пенсии осуществляется банками на карт-счета клиентов проактивно. При выезде на постоянное место жительства и оформлении пенсии в государствах участниках Соглашения, получатели пенсионных выплат не уведомляют уполномоченный орган по контролю за соблюдением пенсионного законодательства и банки о выезде, смене гражданства и тем более не обращаются с заявлениями о прекращении пенсионных выплат. Было бы правильно, при внедрении проактивных выплат, обеспечить и проактивное их прекращение при выезде человека. Но для этого необходимо системное межведомственное взаимодействие между миграционной и пограничной службой и администратором пенсионных выплат», - добавила Екатерина Смышляева.

По ее словам, не предусмотрено взаимодействие в части уведомления о том, что гражданин по прибытии в страну оформил получение пенсии и в международном соглашении. Такой обратной связи было бы достаточно для своевременного прекращения выплат в другом государстве.

«Понятно, что Соглашение принималось в 1992 году, тогда такая норма была технически сложно выполнима. Да и не было проактивности в порядке выплат. Но сегодня, в условиях глобальной цифровизации и автоматизации – это задача не сложнее, чем добиться возврата незаконных перечислений. Данная проблема нуждается в срочном решении. Судебные иски Министерства в отношении пожилых людей, даже с учетом, что пенсионеры нарушают законодательство, влекут за собой серьезные репутационные потери государства. В то же время, растущие суммы практически невозвратных потерь бюджетных средств нарушают принципы социальной справедливости в отношении честных пенсионеров», - подчеркнула Екатерина Смышляева.

В связи с вышеизложенным, депутаты считают необходимым Министерству труда и социальной защиты, как уполномоченному органу:

- провести анализ государственной услуги по назначению и выплате пенсий и предоставить детальную информацию о пробелах регулирования;

- совместно с Миграционной службой разработать и обеспечить реализацию алгоритмов межведомственного взаимодействия в вопросах регистрации факта выбытия из страны получателя пенсий;

- совместно с Министерством иностранных дел инициировать пересмотр норм международного соглашения, с учетом развития технологий.



