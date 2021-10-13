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    17:44, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    О мировом дефиците воды к 2030 году предупредил Президент Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предупредил о масштабном дефиците воды к 2030 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным ООН в связи с глобальным потеплением и антропогенным воздействием мировой дефицит воды к 2030 году может достичь 40%», – сказал Касым-Жомарт Токаев на международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана».

    По словам Президента, водная безопасность РК во многом зависит от гидрологического и экологического состояния трансграничных рек.

    «Сегодня наблюдается снижение объемов поступающей воды из сопредельных стран. Это приводит к нарушению естественного водного баланса рек и озер, а также к ухудшению экологического положения в ряде регионов РК», - отметил Глава государства.

    «Под эгидой ОНН принят ряд международных соглашений, регулирующих вопросы охраны и использования трансграничных водотоков. Думаю, назрела необходимость координации усилий по фактическому выполнению международных обязательств, путем расширенного диалога и сотрудничества. В этом вопросе мы рассчитываем на поддержку партнеров и международного сообщества», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Вода Астана Экология Безопасность
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