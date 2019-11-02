О мифах и пользе гипноза рассказал психолог из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Корреспондент МИА «Казинформ» поговорила со специалистом Центра личности, мастером эриксоновского гипноза, НЛП-практиком, психологом Василием Качаловым о гипнозе: зачем он нужен и стоит ли его бояться.

Тема нашего разговора – гипноз. Вещь пугающая и даже немного загадочная. Психологи постарались развеять мифы и стереотипы о гипнозе, сложившиеся в обществе.

«Обычно со словом гипноз человек ассоциирует то, что успел ухватить в 90-е годы от Кашпировского и Чумака, либо увиденное в кино – под действием гипноза убили, ограбили. На самом деле, все не так. Гипноз – это инструмент в работе психолога. Он нужен для того, чтобы человек познакомился сам с собой», - утверждает В.Качалов.

Психологам приходится работать от обратного. Человек приходит к ним уже под гипнозом – вернее, под своими убеждениями. Они же гипнотичны, поскольку очень сильно влияют на нашу жизнь.

«В психологической практике гипноз используется для того, чтобы пустить человека в определенное состояние. Когда он начинает лучше слышать себя. Внутри каждого из нас есть бессознательное. Человек чувствует какой-то потенциал, но добраться до него не может – мешают суета, убеждения. Он сам себя не знает», - говорит В.Качалов.

Простыми словами – внутри каждого человека живет мудрец, который знает ответы на множество вопросов. Если спрашивать словесно – он будет отвечать метафорами. В.Качалов объясняет, что сны дают ответы на многие вопросы.

«Практически в каждом хорошо развитом психологическом подходе есть своя методика интерпретации снов. Гипноз помогает границу между сном и реальностью сделать менее непреодолимой. В детстве нас жестко диссоциировали от самих себя. Простой пример: ребенок не хочет есть кашу, а его заставляют – не обращай внимания на свои желания, потребности. К взрослому возрасту человек отделен от себя. Гипноз помогает человеку вернуться к себе, внутреннему мудрецу», - заявляет В.Качалов.

Он попросил меня задать себе мысленно какой-то волнующий вопрос и вытянуть руки ладонями вверх. На одной ладони будет ответ «нет», на другой – «да». И закрыть глаза. Когда я задала вопрос, через несколько секунд почувствовала, что правая рука словно стала немного тяжелее. В.Качалов говорит, что таким образом я получила ответ на свой вопрос от бессознательного.

«Есть такое базовое убеждение, что мы знаем ответы на многие вопросы. Но добраться до них нам мешают наши убеждения, сознание, социальные настройки, воспитание. Многие сложные вещи объясняются в человеке простыми вещами. Гипноз позволяет к ним подойти», - говорит В. Качалов.

К разговору подключается психолог Дмитрий Агапов. Он подчеркивает, что в любом подходе, который использует психолог, применяется гипноз. Иначе нет трансового состояния, а значит - не будет внутренних изменений.

«Состояние транса – естественное состояние для человека. В процессе дня на секунды, доли секунд человек опускается в транс. В этом состоянии наша психика отдыхает, быстро восстанавливается. Это снова бессознательное. Человек сам рад опуститься в состояние транса, поскольку оно для него полезно, сверхэффективно», - объясняет В.Качалов.

Наверняка, каждый человек замечал, что на какой-то момент словно «выключается» из реальности. Это и есть погружение в трансовое состояние.

В психологии состояние транса используется исключительно во благо человека. В.Качалов говорит, что иногда обращаются люди, которые, по их словам, постоянно болеют. Разубедить их в обратном в обычном состоянии практически невозможно. В этом случае помогает состояние гипноза. Чтобы человек смог сам понять, в какой момент он начал «болеть».

Если же у человека, обладающего способностью гипнотизировать, другие намерения, то это зачастую приводит к негативным последствиям. Как раз под действием внешнеориентированного гипноза происходит вербовка в секты, манипуляции в маркетинге. Человек приходит в состояние замешательства, в котором он легко поддается внушению.

«Хозяином игрушки является тот, кто может ее сломать. Внутри каждого человека есть самоидентификация. Вербовщик выясняет самое важное, но задевает не именно эту концепцию, а те, что рядом и тоже важны. И начинает потихоньку их «расшатывать». Это начало вербовки. Затем человека приглашают в некое сообщество, где ему помогут достичь желаемого», - рассказывает В.Качалов.

Человек идет за своими потребностями. Среди завербованных много людей с высшим образованием. Психолог говорит, что нет более невротизированного человека, чем тот, кто постоянно двигается вперед.

«Если человек зарабатывает на Майбах, значит - он цепляется за что-то внешнее, внутри него все далеко не хорошо. Ему не хватает внешнего признания. Такого человека завербовать легко. Дай ему это признание – и он твой», - отмечает В.Качалов.

Не обошли мы стороной и феномен известного гипнотизера Кашпировского. В.Качалов говорит, что нужно отличать гипноз, используемый в психологии, психиатрии, от эстрадного.

«Карьера Кашпировского началась в 90-е годы. Люди и так находились в трансе из-за глобальной смены парадигм. Хаос в головах. На фоне всего этого выходит человек, который что-то громко говорит и смотрит прямым взглядом. Здесь также нужно учитывать так называемый формат неопределенности. «Когда вы смотрите на меня и слышите мой голос – с вами происходят определенные изменения и они пойдут вам во благо» - классика Кашпировского. Он выбирал из зала более внушаемых и его приемы на них действовали, менее внушаемые начинали в это верить больше. В последнюю очередь – работа со скептиками. Люди сами хотят, чтобы им тоже было хорошо, хотят в транс. Взаимодействие с самим собой и было полезным для них», - рассказывает В.Качалов.

Он добавляет, что многие люди находятся постоянно под гипнозом своих родных и близких.

«Почему человек сидит на диване и ничего не делает? Потому что ему постоянно говорят, что он ничего не добьется. Забирают его энергию и цели. Или же почему человек чего-то добивается, но не чувствует удовлетворения? Это происходит в том случае, если цель навязана», - объясняет В.Качалов.

Огромное воздействие оказывают друзья. Им манипулировать еще легче. Они входят в зону доверия. Д.Агапов говорит, что лучший способ прекратить манипуляции – выйти из общения, не стараться ничего доказывать.

Почувствовать воздействие другого человека можно. В.Качалов говорит, что нужно обращать внимание на свое состояние после общения с кем-либо. Тревожным сигналом должно стать неожиданное, немотивированное изменение состояния. Иными словами, если человек был грустен и вдруг внезапно развеселился, и наоборот – скорее всего, была попытка воздействия, прошло какое-то внушение, кто-то попытался поработать с бессознательным.