О международном признании казахстанского электронного паспорта вакцинации высказался Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстану предстоит поработать над вопросом международного признания электронного паспорта вакцинации РК и интеграции с международными системами. Об этом заявил на своей странице в Facebook министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин, передает МИА «Казинформ».

В приложении eGov Mobile в разделе «Цифровые документы» уже доступен электронный паспорт вакцинации. В нем отображается информация на трех языках: какие препараты получил человек, в каких дозах, в какие даты. Можно продемонстрировать документ по месту требования и открыть доступ с помощью QR-кода, отметил министр.

«Сейчас рассматривается вопрос сотрудничества с Международной ассоциацией воздушного транспорта IATA. Важно признание казахстанского электронного паспорта вакцинации и интеграция с международными системами! Над этим нам предстоит работать. Важно справа сверху нажать «обновить», когда будете проверять в eGov Mobile паспорт вакцинации. И еще, паспорт в цифровых документах отображается только после получения второй «дозы», - подчеркнул Багдат Мусин.