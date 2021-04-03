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    14:12, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    О международном признании казахстанского электронного паспорта вакцинации высказался Багдат Мусин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстану предстоит поработать над вопросом международного признания электронного паспорта вакцинации РК и интеграции с международными системами. Об этом заявил на своей странице в Facebook министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин, передает МИА «Казинформ».

    В приложении eGov Mobile в разделе «Цифровые документы» уже доступен электронный паспорт вакцинации. В нем отображается информация на трех языках: какие препараты получил человек, в каких дозах, в какие даты. Можно продемонстрировать документ по месту требования и открыть доступ с помощью QR-кода, отметил министр.

    «Сейчас рассматривается вопрос сотрудничества с Международной ассоциацией воздушного транспорта IATA. Важно признание казахстанского электронного паспорта вакцинации и интеграция с международными системами! Над этим нам предстоит работать. Важно справа сверху нажать «обновить», когда будете проверять в eGov Mobile паспорт вакцинации. И еще, паспорт в цифровых документах отображается только после получения второй «дозы», - подчеркнул Багдат Мусин.


    Теги:
    Коронавирус в РК Вакцинация Цифровой Казахстан Другие государственные органы Главная Общество
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