О мерах поддержки фермеров рассказал Аблай Мырзахметов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления НПП «Атамекен» Абылай Мырзахметов прокомментировал вопрос оказания поддержки фермерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, Правительство приняло правильное решение. Это касается запрета вывоза кормов. Это, в свою очередь, важно для внутреннего обеспечения рынка. Рассматривается вопрос о введении квот на пшеницу и ячмени пятой категории с 1 сентября. В прошлом году мы набрали хороший опыт по внедрению этих квот», - рассказал Аблай Мырзахметов.

Глава «Атамекен» также остановился на вопросе покупки форварда.

«В прошлом году, если на эти меры были выделены 24 млрд 500 млн тенге, то в этом году эта сумма достигла 40 млрд тенге. Считаем, что это хорошая поддержка для производителей сельскохозяйственной продукции. Перед сельхозпроизводителями стоит одна задача – после сбора урожая они должны передать Продовольственной контрактной корпорации свою продукцию по конкретным ценам», - сказал он.

По его словам, также у предпринимателей в регионах, где наблюдалась засуха, есть вопрос по кредитам.

«В прошлом году набрали хороший опыт, есть меры по отсрочке платежа. По окончании кампании по сбору урожая этот вопрос может снова подняться в октябре. Поэтому уже сейчас необходимо отрабатывать эти вопросы», - добавил Аблай Мырзахметов.