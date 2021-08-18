О мерах поддержки фермеров рассказал Аблай Мырзахметов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления НПП «Атамекен» Абылай Мырзахметов прокомментировал вопрос оказания поддержки фермерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Во-первых, Правительство приняло правильное решение. Это касается запрета вывоза кормов. Это, в свою очередь, важно для внутреннего обеспечения рынка. Рассматривается вопрос о введении квот на пшеницу и ячмени пятой категории с 1 сентября. В прошлом году мы набрали хороший опыт по внедрению этих квот», - рассказал Аблай Мырзахметов.
Глава «Атамекен» также остановился на вопросе покупки форварда.
«В прошлом году, если на эти меры были выделены 24 млрд 500 млн тенге, то в этом году эта сумма достигла 40 млрд тенге. Считаем, что это хорошая поддержка для производителей сельскохозяйственной продукции. Перед сельхозпроизводителями стоит одна задача – после сбора урожая они должны передать Продовольственной контрактной корпорации свою продукцию по конкретным ценам», - сказал он.
По его словам, также у предпринимателей в регионах, где наблюдалась засуха, есть вопрос по кредитам.
«В прошлом году набрали хороший опыт, есть меры по отсрочке платежа. По окончании кампании по сбору урожая этот вопрос может снова подняться в октябре. Поэтому уже сейчас необходимо отрабатывать эти вопросы», - добавил Аблай Мырзахметов.
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