О мерах по повышению пенсии в Казахстане сообщили в Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется поэтапное увеличение пенсии. О предпринимаемых мерах рассказала министр труда и социальной защиты РК Тамара Дуйсенова на презентации Социального кодекса в Сенате Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Тамары Дуйсеновой, с 1 января 2023 года до 2027 года предусмотрено поэтапное повышение размера минимальной базовой пенсии с 54% до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – со 100% до 120%, соответственно.

За этот период размер базовой пенсии будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять 13% и коснется 2 млн пенсионеров.

Также планируется повышение с 1 января 2023 года величины максимального дохода для исчисления солидарной пенсии с 46 до 55 месячных расчетных показателей (МРП) для тех, кто вышел на пенсию с этого года.

«Предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27%, в течение 3 лет – со 109 тысяч до 138 тысяч тенге и увеличить удельный вес государственных выплат в совокупной пенсии. Иначе говоря, государство приняло на себя обязательство поддержать пенсионеров переходного периода к накопительной системе», - сказала Тамара Дуйсенова.

Ранее сообщалось, что Минтруда готовит предложения по пересмотру пенсионного обеспечения военнослужащих, призванных после 1 января 1998 года и уволенных до 1 января 2016 года. Также уже разработаны предложения, предусматривающие определенную схему пенсионного обеспечения для шахтеров и других категорий граждан.