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О мерах для стабилизации цен на картофель в РК рассказали в Минсельхозе

Автор:  
Серик Сабеков
9 Июня 2021, 17:49
О мерах для стабилизации цен на картофель в РК рассказали в Минсельхозе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что собираются предпринять в Казахстане для стабилизации цен на картофель, рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для исправления такой ситуации сейчас Минторговли проводит программу по строительству ОРЦ (оптово-распределительные центры), что позволит решить вопрос с посредниками», - сказал Сапархан Омаров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Министр добавил, что в прошлом году в трех южных регионах была проведена программа «от поля до прилавка».

«Тогда сельхозтоваропроизводители напрямую заключали контракты с торговыми точками и напрямую поставляли свою продукцию, программа себя хорошо зарекомендовала, поэтому, я думаю, эту программу необходимо и далее развивать, это первое. Второе, во всех регионах есть стабилизационные фонды. Сейчас Правительством принято решение, что в эти стабилизационные фонды сумма закупа будет увеличена до 50 млрд тенге и через эти стабфонды будут регулироваться цены», - добавил Сапархан Омаров.

Ранее министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров одной из причин резкого повышения цен на картофель назвал деятельность посредников.


Минсельхоз   Экономика   Цены и тарифы   Сельское хозяйство  
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