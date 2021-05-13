О мерах безопасности в школах и детсадах после трагедии в Казани рассказал аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал об усилении мер безопасности в школах и детских садах после трагического случая в Казани, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если посмотреть на ту ситуацию, которая имеется, мы сегодня школы и садики обеспечили видеонаблюдением. В то же время исследование показывает, что есть еще «мертвые зоны», где мы не видим. Сейчас проводится работа, чтобы таких зон в детских садах и школах не было. Под наблюдение нужно взять интернаты, наверное, там тоже немало детей, всякое может произойти. В этой связи, с учетом того, что произошло в Казани, мы сейчас примем дополнительные меры. Надеемся, что к 1 сентябрю ситуация с COVID-19 будет намного лучше чем сегодня, и дети все-таки смогут пойти в школу. За это 3,5 месяца мы должны провести большую подготовительную работу по усилению безопасности охраны школ не только изнутри, но и по внешнему периметру, в том числе и детских садов. Начиная с освещения, видеокамер и всем необходимым другим оборудованием», - сказал Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире на телеканале «Алматы».

Аким города также добавил, что необходимо усилить работу школьных инспекторов и психологов.

«Как говорят специалисты, такое поведение можно заранее определить. Склонность ребенка к действиям, приводящим к каким-то печальным ситуациям, можно предотвратить. Поэтому мы будем работать над безопасностью охраны в школах и детских садов, будем делать все необходимое, чтобы наши дети чувствовали себя в полной безопасности», - отметил он.

Напомним, 11 мая в школу в Казани ворвался вооруженный преступник и открыл огонь. В результате погибли дети и преподаватели учебного заведения. Стрелок был задержан.



