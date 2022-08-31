31 Августа 2022 13:08

О любви к лошадям, характерах и призвании – главный тренер конного клуба СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Главный тренер и основатель конного клуба «Тулпар СКО» Ирина Коротаева всю свою жизнь посвятила лошадям. О характерах животных, особенностях работы и безграничной любви к ним – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Профессионал, тренер с многолетним стажем, за плечами которой большое количество соревнований и учеников, общительная, излучающая невероятную энергию и теплоту – такой увидела Ирину Владимировну корреспондент агентства.

Утро Ирины Коротаевой начинается с приветствия и угощения питомцев. Тихон, Жеркуат, Браслет, Орлик и малышка Полли – все ждут свою «маму». Слышат ее голос и тоже радостно приветствуют. Тихон с удовольствием лакомится яблоками, Орлик ест только морковку, Браслет всего две недели в клубе и раньше не ел никаких вкусняшек, кроме основного корма, сейчас пробует морковь. Вроде бы - нравится. Пони Полли – Поллечка, как ее называет Ирина Владимировна – маленькая хулиганка, красавица и любительница лакомств.

Довольно сложно описать словами ощущения, когда эти совершенные животные берут еду из руки. Главное – раскрыть ладонь и не боятся. Они очень аккуратно и быстро забирают яблоки с руки.

С Ириной Владимировной разговариваем у скакового круга. Она вспоминает о первом опыте общения с лошадьми, об учебе во Львове, начале работы, а все внимание ее приковано к лошадям и жокеям, которые в это время тренировались. Кажется, что видит каждую ошибку, тактику – когда-то и сама так ездила, в качалке, соревновалась.

«На ипподроме я с 13-ти лет. Здесь была всего одна конюшня. Все ведь из детства. В детском саду рисовала лошадей. Бабушка с дедушкой жили в деревне. Прибегала к деду на конюшню, покататься. А в 15 лет мы поехали «на картошку» и проезжали мимо ипподрома в Бишкуле. Так пришла в спортшколу, начала заниматься. В 1989-м году уехала учиться в Украину, поступила в высшее профессионально-техническое училище по специальности «Тренер верховых лошадей». Вернулась домой, устроилась на племконеферму, работала тренером. Муж тоже был наездником, дочь – кандидат в мастера спорта, работает на ветстанции, зять – профессионально занимается конным спортом, у внучки есть своя лошадь. Семейное», - смеется Ирина Владимировна.

Тренер добавляет, что работа с лошадьми - это много лет жизни. Год-два – ничего не получится.

«Я учусь работе с ними всю жизнь, и каждый раз нахожу что-то новое. Тренером по верховой езде может стать только тот, кто действительно хочет. Это все-таки призвание. Есть люди, которым нравится общаться с лошадьми, но они не готовы к работе с ними. Большая ответственность. Конный спорт – травматичный и для людей, и для лошадей. И травмы животных имеют накопительный эффект. У нас ветеринария по лошадям не на должном уровне. Если на западе или в России лечат переломы, то у нас нет. И это очень тяжело – видеть, как не стало твоего друга. Хоть и говорят, что лошадь сильное животное – это не так. Они хрупкие и нежные. У них слабый желудочно-кишечный тракт. Если корм неправильно подобран – могут быть проблемы, если корм из другого района, трава попалась другая – возможна аллергия. Весной все кони переболели гриппом, некоторые очень тяжело. Тренеру нужно проявлять огромное терпение», - говорит Ирина Коротаева.

Как воспитывают детей, так же и лошадей – утверждает тренер. И с любовью, и со строгостью.

«Тихон за два года вместе уже меня понимает. На манеже ученикам говорю: заканчиваем – Тихон быстро делает вольтик и заходит туда, где мы всегда заканчиваем занятия. Словесным командам лошадь обучить несложно. Они могут понимать действия наших рук, работу тела, слова. У них очень хороший слух. Когда работаем на полях, здесь, на круге, случается, мы не слышим того, что уже услышали кони. Смотришь, действительно, кто-то вышел из кустов, грибники ходят. Тренер должен воспитать так, чтобы лошадь вела себя спокойно, даже если испугалась. Как было в войну: шли под обстрелами, форсировали реки, прыгали через обрывы – и не боялись. Лошади ведь со всадниками были очень близки, спали вместе, ели. Они испокон веков с нами», - делится И.Коротаева.

Но при этом в тандеме «лошадь-человек» главным должен быть человек.

«Вы пара, но вы должны стать лидером. Если лидером стал конь, то, в лучшем случае, он будет делать все, что захочет, в худшем – в седле вы сидеть не будете. Граница всегда должна быть. Лошади, как дети. Позволишь шалость – и все. Одинаковых лошадей нет, как и людей. У каждого свой характер. Вы не встретите похожих. Тихон – как оказалось, не тихий. Он хулиган. Когда в манеже появились два новых коня, он пытается доминировать. Ведет себя, как пацан, постоянно ищет момент, чтобы с ними потусить. Орлик – мужчина, в духе «я позволяю вам, ребята, со мной заниматься». Он отлично понимает, когда с ним строго говоришь», - смеется тренер.

Лошадь – больше и сильное животное, но при этом пугливое. Они в природе ведь не дерзкие хищники.

«Лошади весьма любопытные. Жеребята – это самые настоящие дети. Они боятся, но лезут, им надо понюхать, посмотреть. Обязательно испугаются, убегут, но потом вернутся к объекту своего интереса. Лошади очень переживают, когда меняют место жительства, им сложно привыкать к другому укладу жизни. Тихон сначала не понимал, зачем его чистят, крутился, вертелся. Лошади очень смышленные. Если бы они могли жить в квартире, как кошки и собаки, четко бы знали, где лоток и миска», - уверена И.Коротаева.

Тихон – настоящий инстаграмный конь. С ним получаются идеальные фотосессии в стиле вестерна. Грива черно-белая, а сам коричневый. Люди даже спрашивают, не подкрашивают ли его специально. «Естественный он парень», – смеется в ответ Ирина Владимировна.

У лошадей свой режим. Весь день трудятся, в семь вечера кормление и отдых. По понедельникам у них выходной.

«Стараюсь не появляться даже в конюшне. Думаю, они там переговариваются друг с другом: опять пришла, сейчас что-то будет. Но они очень подвижные, любят побегать. Обязательно даем им такую возможность», - говорит И.Коротаева.

В конноспортивной школе Ирина Владимировна отработала тренером девять лет. Воспитала спортсменов разрядников и кандидатов в мастера спорта.

Однажды заинтересовалась иппотерапией. Деток с особенным развитием много и общение с лошадьми действует на них благотворно. Так тренер оказалась в Санкт-Петербурге, где более двух лет занималась с такими ребятишками в частном конном клубе. И там решила, что ей нужно возвращаться домой и наладить эту работу в родном Северном Казахстане. Искала мецената, с которым можно было организовать конный клуб, где проводились бы еще занятия по иппотерапии.

«Замечательный человек Биржан Шаймерденов предоставил в аренду территорию, конюшню. Мы встретились случайно три года назад. Я ему рассказала свою историю, о работе с особенными детьми. И через год он построил манеж», - улыбается И.Коротаева.

Как-то на тренировку в ней пришел нынешний бизнес-партнер Думан Касымов. Однажды И.Коротаева обмолвилась о своей мечте – организовать сеансы иппотерапии для особенных деток. Он поддержал ее и помог создать конный клуб. Ирина Владимировна уверена, что занятия для особенных детей должны быть бесплатными. И ее ученики ей активно помогают в организационных вопросах. Не отказался бы клуб и от помощи государства в этом вопросе.

«Ни разу не пожалела о выбранном пути. Это любимая работа. Бегу сюда с удовольствием. Я другим и не планировала заниматься. Как только узнала о том, что есть училище во Львовской области и набирают учеников, сразу решила ехать. Мама поддалась на мои уговоры и слезы, папа был категорически против. С нами поехала папа подруги. Училище неправильно подало объявление и приехало огромное количество желающих работать с лошадьми. Набирали жокеев. Но оставили всех. Мы быстро выучили украинский язык. Отучилась, вернулась. Тогда не боялись ничего, еще и юношеский максимализм был», - поделилась Ирина Владимировна.

Был момент в ее жизни, когда оставила работу с лошадьми. Обстоятельства вынудили. Но через месяц вернулась, не выдержала без этих благородных животных.

«Мне нравится работать с людьми, с детьми, которые любят лошадей. И хочется научить всему, что знаешь сама. Особенно ребятишек. Мне нравится, когда приезжают семьи. Родители и детей привозят к лошадям знакомиться, и своим примером показывают им как нужно общаться. Во взаимодействии с лошадьми воспитывается характер. Когда тебя слушается такое большое животное, становишься увереннее. Я сама в классе была серой мышкой, и только когда начала заниматься с лошадьми, меня услышали. Учу детей показывать эмоции, говорить о том, что чувствуешь. И потихоньку даже самые зажатые ребятишки раскрываются. Появляется ответственность не только за себя, но и за лошадь. Некоторые дети проводят в конюшнях все свое свободное время. И это замечательно», - уверена Ирина Коротаева.