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О лавинной опасности и других природных явлениях начали предупреждать в медиабордах Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
3 Апреля 2022, 16:31
О лавинной опасности и других природных явлениях начали предупреждать в медиабордах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О лавинной опасности и других природных явлениях в Алматы начали предупреждать в медиабордах мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что департаментом применяются различные формы и способы оповещения населения, в зависимости от характера и масштабов угрозы природных явлений.

«Наиболее эффективным методом оповещения жителей при наличии прогноза об угрозе возникновения ЧС, является рассылка SMS-сообщений сотовым операторам. К примеру, при объявлении штормовых предупреждений об опасных погодных явлениях количество абонентов, получивших уведомление превышает более трех млн абонентов (с учетом въезжающих и выезжающих из города). Вместе с тем, есть технические ограничения, когда рассылка больших количеств SMS по абонентской базе делится на несколько блоков, и занимает не один час.

В связи с этим, для оперативного взаимодействия по данному направлению департаментом по ЧС города проведена рабочая встреча с РГП «Казгидромет» по Алматы, представителями сотовых операторов, мобильного приложение «Дармен» и компании, которая готова оказать содействие в расширении количества запускаемых информационных уведомлений и профилактических видеороликов на медиобордах мегаполиса, расположенных на основных магистралях и оживленных местах города», - сообщили в ДЧС.

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Сообщается, что информирование жителей города о лавинной опасности проводится через SMS-оповещения, СМИ а также через мобильное приложение «Дармен», которое интегрировано с 70 крупными медиабордами города, расположенными вдоль магистральных дорог. Практика показывает, что использование медиабордов имеет положительный эффект при оповещения населения, так как наглядно влияет на восприятие человеком необходимой информации.


Алматы   Казгидромет   Безопасность   Общество   Погода   МЧС  
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