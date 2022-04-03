О лавинной опасности и других природных явлениях начали предупреждать в медиабордах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О лавинной опасности и других природных явлениях в Алматы начали предупреждать в медиабордах мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что департаментом применяются различные формы и способы оповещения населения, в зависимости от характера и масштабов угрозы природных явлений.

«Наиболее эффективным методом оповещения жителей при наличии прогноза об угрозе возникновения ЧС, является рассылка SMS-сообщений сотовым операторам. К примеру, при объявлении штормовых предупреждений об опасных погодных явлениях количество абонентов, получивших уведомление превышает более трех млн абонентов (с учетом въезжающих и выезжающих из города). Вместе с тем, есть технические ограничения, когда рассылка больших количеств SMS по абонентской базе делится на несколько блоков, и занимает не один час.

В связи с этим, для оперативного взаимодействия по данному направлению департаментом по ЧС города проведена рабочая встреча с РГП «Казгидромет» по Алматы, представителями сотовых операторов, мобильного приложение «Дармен» и компании, которая готова оказать содействие в расширении количества запускаемых информационных уведомлений и профилактических видеороликов на медиобордах мегаполиса, расположенных на основных магистралях и оживленных местах города», - сообщили в ДЧС.

Сообщается, что информирование жителей города о лавинной опасности проводится через SMS-оповещения, СМИ а также через мобильное приложение «Дармен», которое интегрировано с 70 крупными медиабордами города, расположенными вдоль магистральных дорог. Практика показывает, что использование медиабордов имеет положительный эффект при оповещения населения, так как наглядно влияет на восприятие человеком необходимой информации.