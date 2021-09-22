О крупных пожарах на хозобъектах рассказали в МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев перечислил наиболее крупные пожары, случившиеся в Казахстане на хозяйственных объектах в сентябре текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на проводимый контроль и профилактику в области пожарной безопасности, в стране продолжают возникать крупные и сложные пожары на объектах хозяйствования. 9 сентября на территории рынка «Турар» города Есик Алматинской области произошло загорание контейнеров, приспособленных для торговли, на площади 512 кв метров. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электрических проводов внутри контейнера», - сказал Ерлан Турегелдиев на брифинге в СЦК.

Еще два пожара произошло 20 сентября.

«20 сентября произошло загорание склада в селе Коксай Алматинской области на площади 250 кв метров. В этот же день произошло загорание вагон-цистерны на железнодорожной эстакаде резервуарного парка, на трассе Аксукент-Карабулак Туркестанской области. В результате пожара получил ожоги работник предприятия. Предварительная причина пожара - нарушение технологического процесса», - отметил спикер.

Происшествие не повлияло на движение других поездов.

«Основная доля пожаров приходится на жилой сектор, это 58%, а также на транспорт – 18%. Основными причинами являются: 34% – это свыше 2,5 тысяч пожаров составляют нарушения правил монтажа и эксплуатации электрооборудования; 29% или свыше 2 тысяч пожаров - это неосторожное обращение с огнем; 12% - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей», - перечислил Е. Турегелдиев.

Как сообщил представитель МЧС, 20 сентября текущего года в многоквартирном доме в Павлодаре произошло загорание домашних вещей на площади 8 кв метров. В результате пожара погибли два человека.

Ранее начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев рассказал о работе по борьбе с пожарами в 2021 году.