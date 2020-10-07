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О коррупции среди полицейских Алматы рассказал начальник ДП

Автор:  
Еламан Турысбеков
7 Октября 2020, 13:39
О коррупции среди полицейских Алматы рассказал начальник ДП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов рассказал, как проводится борьба с коррупцией среди правоохранителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, у нас есть, и это не красит наше ведомство, наш департамент. У нас за этот период 14 сотрудников задержаны за коррупционное правонарушение. Большинство из них выявлены своими силами - подразделением управления собственной безопасности. Мы ни от кого не скрываемся и никого не отгораживаем касаемо коррупционных правонарушении. Открыто боремся», - говорит он.

Начальник ДП также добавил, что по всем управлениям полиции проводятся мероприятия по борьбе с коррупцией.

«У нас есть группа риска, которую мы составляем для себя. По каждому проводим проверку. Да, есть факты, открыто это заявляем. Сейчас над этим работаем. По сравнению с прошлым годом, конечно, есть снижение коррупционных правонарушений, но мы хотим это искоренить», - заключил Канат Таймерденов.


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