О корректировке генерального плана развития столицы рассказал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный план развития столицы на сегодня проходит корректировку. Об этом заявил аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Население столицы растет. С каждым годом плюс 55-60 тыс. Если в 2010 году количество жителей составляло порядка 650 тыс человек и тогда при корректировке генерального плана прогнозировали, что 1 млн 200 тыс населения будет проживать в нашем городе в 2030 году. Но по итогам 2020 года мы уже достигли этих цифр. То есть, тренд урбанизации налицо», - сказал Алтай Кульгинов, выступая на внеочередной сессия столичного маслихата.

В то же время, по его словам, растет демографическое сальдо.

«И по данным прогноза, сейчас мы корректируем генеральный план. В 2030 году ожидается рост населения до двух миллионов. Мы уже сейчас должны готовить инфраструктуру к этому – новые мосты, дорог побольше, больше инженерных сетей», - добавил Алтай Кульгинов.