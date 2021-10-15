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    13:11, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    О корректировке генерального плана развития столицы рассказал Алтай Кульгинов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный план развития столицы на сегодня проходит корректировку. Об этом заявил аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Население столицы растет. С каждым годом плюс 55-60 тыс. Если в 2010 году количество жителей составляло порядка 650 тыс человек и тогда при корректировке генерального плана прогнозировали, что 1 млн 200 тыс населения будет проживать в нашем городе в 2030 году. Но по итогам 2020 года мы уже достигли этих цифр. То есть, тренд урбанизации налицо», - сказал Алтай Кульгинов, выступая на внеочередной сессия столичного маслихата.

    В то же время, по его словам, растет демографическое сальдо.

    «И по данным прогноза, сейчас мы корректируем генеральный план. В 2030 году ожидается рост населения до двух миллионов. Мы уже сейчас должны готовить инфраструктуру к этому – новые мосты, дорог побольше, больше инженерных сетей», - добавил Алтай Кульгинов.

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