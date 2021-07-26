О количестве заболевших КВИ в Алматинской области рассказали врачи

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали о количестве заболевших коронавирусом и вакцинированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 26 июля в области зарегистрировано 30 746 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами - 19 896.

Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 1438,5. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском, Балхашском, Енбекшиказахском, Илийском, Карасайском, Райымбекском, Сарканском, Талгарском районах и в городе Талдыкорган.

За последние сутки зарегистрировано 194 случаев коронавируса, темп прироста – 0,6%. Из них 155 симптомных (79,9%) и 39 бессимптомных (20,1%) случаев. Из 194 выявленных случаев детей до 14 лет - 25.

Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Аксуский – 4, Алакольский – 22, Балхашский - 4, Енбекшиказахский - 24, Ескельдинский – 5, Илийский - 15, Карасайский - 7, Каратальский - 5, Кербулакский – 4, Коксуский – 2, Панфиловский – 6, Райымбекский – 3, Сарканский – 3, Талгарский – 31, Уйгурском – 10, городе Талдыкорган – 45, городе Текели - 4.

На сегодня выписаны с выздоровлением - 27 620, за сутки из стационара выписано 26 пациентов, снято с домашней изоляции – 25 человек.

С начала года в Алматинскую область поступило 549 960 доз I компонента вакцины, из них 525 973 доз были использованы. На сегодняшний день в области осталось 23 987 доз вакцины.

Первым компонентом привито 525 973 человек, вторым - 319 091. Среди вакцинированных работники железнодорожной отрасли – 2560, работники пищевой промышленности – 1692, работники промышленных структур – 2649, работники торговых предприятий – 3007 и лица из другой сферы деятельности – 404 475.

Напомним, Алматинская область находится в «желтой» зоне по темпам распространения коронавируса.